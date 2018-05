Raha ylpeyden edelle? Brexit voi jopa peruuntua, jos EU:n rivit pysyvät yhtenäisinä ja avoin neuvottelustrategia ehkäisee yhä lehmänkaupat Brexit-neuvotteluissa

EU on saanut Brexit-neuvotteluissa tähän asti läpi kaikki tavoitteensa. Tämä on perustunut avoimeen neuvottelustrategiaan, jossa EU:n tavoitteet on kerrottu selkeästi julki eikä väännölle kulisseissa ole jätetty tilaa. Britannia ei ole pystynyt horjuttamaan 27 jäsenmaan yhtenäistä rintamaa yrityksistään huolimatta, vaan se on joutunut toistaiseksi tinkimään kaikista omista tavoitteistaan. Jos EU-rintama yhä kestää voi epäedullinen neuvottelutulos vielä muuttaa brittien kannat ja johtaa jopa koko EU-eron peruuntumiseen, arvioi pitkän linjan EU-asiantuntija, Hopiasepät Oy:n toimitusjohtaja Jussi Seppälä ProComin tilaisuudessa.

EU:n Brexit-pääneuvottelija Michel Barnier kiertää aktiivisesti jäsenmaita, jotta tuki yhteisille tavoitteille pysyisi vahvana. Barnierin avoin neuvottelustrategia on pitänyt britit aseettomina. Kuva: Lauri Heikkinen/Valtioneuvoston kanslia

Lehdistötiedote 22.5.2018 Julkaisuvapaa klo 15.00 ”Voidaanko jo väittää, että Brexit peruuntuu? Ei voida. Mutta sen sijaan voidaan hyvin sanoa, että peruuntuminen on täysin mahdollista, jos 27 EU-maan rintama pysyy yhtenäisenä”, toteaa VTL Jussi Seppälä, EU-asiantuntija ja Hopiasepät Oy:n toimitusjohtaja. Seppälän arviot perustuvat hänen laatimaansa artikkeliin Brexit-neuvotteluista ja niiden viestinnästä. Artikkeli on osa tänään julkaistua ProComma Academic -teosta Diplomaattinen viestintä. Kutsu julkistustilaisuuteen Helsingin yliopistolle alkaen klo 13: http://tapahtumat.procom.fi.pwire.fi/tapahtumat/julkistamistilaisuus-procomma-academic-diplomaattinen-viestinta/ Seppälän artikkelia varten haastattelemat EU-vaikuttajat arvioivat, että EU:n valitsema poikkeuksellisen avoin neuvottelustrategia on onnistunut mainiosti. Neuvottelutavoitteiden avoimuus on pitänyt EU:n rivit yhtenäisinä ja vienyt briteiltä mahdollisuuden kahdenvälisiin lehmänkauppoihin. Strategiasta aiotaan siksi pitää tiukasti kiinni myös jatkossa, jotta jäsenmaat saavat yhdessä turvattua etunsa mahdollisimman hyvin. Brexit on yhdistänyt EU:n – brittien harmiksi Seppälän mukaan on erittäin myönteistä, että Brexit on vastoin odotuksia yhdistänyt EU:n eikä hajottanut sitä. Vaikeassa tilanteessa syntynyt uusi yhtenäisyys tekee EU:n riveistä poikkeamisen yksittäisille maille entistä vaikeammaksi, mikä vastaavasti tekee brittien neuvotteluasemasta entistä tukalamman. ”Mikäli EU:n yhteinen rintama kestää, niin Britanniassa annetut katteettomat lupaukset Brexitin hyödyistä sortuvat yksi toisensa jälkeen kuten tähänkin asti. Siinä tapauksessa on selvää, että brittien tulee olemaan erittäin vaikea hyväksyä surkeaa neuvottelutulosta. Looginen johtopäätös on, että paine löytää erilainen ratkaisu tulisi sellaisessa tilanteessa olemaan valtava. Siksi myös koko Brexitin peruuntuminen on täysin mahdollista”, summaa Seppälä. Cityn aseman heikentyminen kansainvälisenä taloudellisena keskuksena on painava esimerkki tekijästä, joka voi vielä mielet muuttaa. Seppälä painottaa, että aloitteen on tultava briteiltä itseltään. ”EU-johtajat kuten komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker painottavat kovaan ääneen Brexitin peruuttamattomuutta. Paradoksaalista kyllä, juuri näin EU:n on tehtäväkin, jotta peruuntuminen olisi mahdollista. On vaikutettava siltä, että käänteentekevä ratkaisu ei ole EU:n aloite vaan brittien itsensä uusi linjaus, jotta britit saavat säilytettyä kasvonsa”, arvioi Seppälä. Kuinka temppu tehtäisiin? Seppälä ei lähde ennustamaan. ”Varmaa on, että jos Brexitistä luopumiseen avautuisi poliittinen mahdollisuus, niin jokin notkea temppu diplomaattien taikurinhatusta kyllä löytyisi. Torjuvat kansanäänestykset EU:n perustuslaista saatiin kierrettyä useampaan kertaan ja siksi elämme nyt Lissabonin sopimuksessa. On totta, että Brexitissä on valtava poliittinen lataus ja voi olla, että sitä ei ole mahdollista purkaa. Mutta jos vastakkain ovat mittavat taloudelliset menetykset ja takinkäännön hetkellinen nolous, niin raha voi hyvin ratkaista”, kuittaa Seppälä. Seppälä on seurannut EU:ta työkseen 1990-luvun lopulta Yleisradion ulkomaantoimittajana ja EU-kirjeenvaihtajana Brysselissä sekä ulkoministeriön EU-lehdistöneuvoksena Brysselissä. Seppälä on kirjoittanut useita tieteellisiä artikkeleita EU:sta ja laatinut lisensiaattityönsä Suomen EU-politiikasta. Nykyään Seppälä johtaa Hopiasepät Oy:tä, joka tekee strategiatyötä ja viestintää yritysten ja yhteiskunnan rajapinnassa. Lisätiedot: Jussi Seppälä, Myönteinen vaikuttaja, toimitusjohtaja: 050 529 4562, jussi.seppala@hopiasepat.fi, @JussiPositively

