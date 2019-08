Rahanpesulaki edellyttää aktiivisia toimia yrityksiltä

Rahanpesulain ilmoitusvelvollisuus tuli voimaan 1.7.2019, mutta vasta pieni osa suomalaisista yrityksistä on tehnyt lain edellyttämän ilmoituksen. Rahanpesulain edellyttämä ilmoitus tulee tehdä sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen YTJ-palvelussa 1.7.2020 mennessä.

Nykyinen laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi on ollut Suomessa voimassa heinäkuusta 2017 lähtien. Rahanpesulain tarkoituksena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista ja selvittämistä sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia.

Rekisteröintivelvoite koskee esimerkiksi yksityisiä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Pörssiyhtiöiden osalta osakkeenomistajien tiedoista säädetään sen sijaan arvo-osuusjärjestelmää koskevassa lainsäädännössä. Edunsaajatietojen rekisteröinti koskee kaikkia EU-maita.

”Edunsaajarekisterin kannalta keskeinen määritelmä on tosiasiallisen edunsaajan käsite, sillä yhteisön on ilmoitettava nimenomaan tosiasiallisten edunsaajien tiedot. Yrityksen tulee ilmoittaa tällöin sellaisen henkilön tiedot, joka esimerkiksi omistaa suoraan tai välillisesti yli 25 % oikeushenkilön osakkeista tai käyttää suoraan tai välillisesti yli 25 %:n osuutta oikeushenkilön äänioikeuksista”, kertoo Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri.

Muistathan tehdä maksuttoman ilmoituksen verkossa

Rahanpesulaki asettaa velvoitteita Suomessa toimiville yhteisöille. Yksi tällainen on velvollisuus rekisteröidä yrityksen tai muun yhteisön tosiasiallisten edunsaajien tiedot Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään rekisteriin.

Kaupparekisteriin kerätyt edunsaajatiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut rekisteritiedot, sillä PRH antaa tietoja ainoastaan niille tahoille, joilla on esittää selvitys rahanpesulain mukaisesta käyttötarkoituksesta.

”Ilmoituksen tekeminen on maksutonta ja se tehdään sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen YTJ-palvelussa. Ilmoituksen tekeminen on tehty varsin helpoksi, mikä onkin tärkeää, jotta yrityksiä ei kuormiteta hallinnollisesti turhaan. Sivuilta löytyy myös tarkemmat ohjeet ilmoituksen jättämisestä”, Meri sanoo.

Määräajan päättymisen eli 1.7.2020 jälkeen ilmoitus tulee tehdä aina, kun yhteisön tosiasiallisten edunsaajien tiedoissa on tapahtunut muutoksia esimerkiksi omistusjärjestelyiden seurauksena. Velvollisuus koskee myös 1.7.2020 jälkeen perustettavia uusia yrityksiä.

”Määräaika tosiasiallisten edunsaajien rekisteröinnille on yksi vuosi. On tärkeää huomata, että ilmoitus on tehtävä, vaikka yrityksellä ei olisi yhtään rahanpesulaissa tarkoitettua edunsaajaa. Tällöin yrityksen on ilmoitettava, että tosiasiallista edunsaajaa ei ole. Seurauksena ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä on julkinen varoitus tai jopa uhkasakko, mikäli määrätyt edellytykset täyttyvät”, muistuttaa Meri.

PRH:n tiedotteen mukaan ensimmäisen kuukauden aikana ilmoituksia on tehty vasta noin 3 500. Kaikkiaan ilmoitusvelvollisuus koskee noin 300 000 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa.

Lisätiedot: Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri, p. 050 406 4291, erkko.meri@chamber.fi