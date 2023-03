Rahastoihin 336 miljoonaa euroa uusia sijoituksia – korkosijoitukset kiinnostivat

Helmikuussa uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin paitsi osakerahastoluokkaan. Eniten uusia varoja sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin, yhteensä 376 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin yhteensä 292 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 70 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 31 miljoonaa euroa uusia pääomia. Pääomia lunastettiin ainoastaan osakerahastoista yhteensä 434 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät helmikuu 2023 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 28.02.2023 Osakerahastot -434 -416 54 061 Yhdistelmärahastot 70 100 29 561 Pitkän koron rahastot 292 563 28 413 Lyhyen koron rahastot 376 300 14 568 Vaihtoehtoiset rahastot 31 61 11 518 YHTEENSÄ 336 607 138 122

Helmikuussa keskeiset globaalit osakeindeksit laskivat. Yhdysvalloissa ja Euroopassa inflaatio hidastui, mutta odotuksia vähemmän ja hintojen nousu oli laaja-alaista. Keskuspankkien rahapolitiikan odotetaan edelleen kiristyvän korkean inflaation selättämiseksi. Osakemarkkinoille korkeat inflaatioluvut olivat pettymys, koska keskuspankkien ohjauskorkojen odotetaan nousevan aiempaa arviota korkeammalle. Korkojen nousu vaikuttaa pörssiyhtiöiden arvostuskertoimiin.

Maailmantalouden kasvun ennustetaan hidastuvan kuluvana vuotena. Ennusteet arvioivat talouden vajoavan taantumaan usealla eri mantereella. Ainoastaan Kiinassa koronarajoitustoimien päättymisen jälkeen talouden positiivinen vire jatkui.

Myös korkosijoittajalle kuukausi oli haastava. Korot nousivat, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Sijoittajien ja -säästäjien kiinnostus korkomarkkinoita kohtaan kuitenkin lisääntyi.

”Korkojen nousun myötä inflaatio on maltillisesti hidastunut Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Korkein inflaatiohuippu ohittui viime vuoden lopulla useimmissa maissa. Esimerkiksi Euroopassa sähkön hinnat ovat laskeneet. Hidastumisesta huolimatta pohjainflaatio kiihtyi, joten keskuspankkien rahapolitiikan odotetaan edelleen kiristyvän hintavakauden saavuttamiseksi. Sijoittajien katse on nyt pidemmällä tulevaisuudessa, joten sijoitusten hajauttamisen tärkeys korostuu”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Osakerahastoissa pääomia lunastettiin kaikista rahastoluokista. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot ja Sharpen 12 kk:n arvot olivat miinusmerkkisiä. Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR Nettomerkinnät helmikuu 2023 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 28.02.2023 Tuotto

12 kk (ka.) Suomi -44 -96 5 917 -1 % Pohjoismaat -6 -127 7 243 -8 % Eurooppa -50 -229 5 499 -1 % Pohjois-Amerikka -141 58 7 497 -3 % Japani -66 -81 445 -6 % Tyynenmeren alue -36 13 911 -7 % Kehittyvät markkinat -2 75 4 524 -10 % Maailma -71 0 20 547 -4 % Toimialarahastot -18 -30 1 478 -8 % YHTEENSÄ -434 -416 54 061

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin kaikkiin muihin rahastoluokkiin paitsi kehittyville markkinoille. Uusia varoja sijoitettiin eniten euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin ja valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 273 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin ainoastaan kehittyviltä markkinoilta yhteensä 33 miljoonaa euroa. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot ja Sharpen 12 kk:n arvot olivat miinusmerkkisiä.

milj. EUR Nettomerkinnät helmikuu 2023 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 28.02.2023 Tuotto

12 kk (ka.) Valtioriski EUR 97 132 5 149 -14,1 % Luokitellut yrityslainat EUR 176 331 9 307 -8,8 % Korkeariskiset yrityslainat EUR 18 63 3 547 -4,3 % Valtioriski maailma 1 6 203 -6,1 % Luokitellut yrityslainat maailma 29 45 6 070 -6,4 % Korkeariskiset yrityslainat maailma 3 4 1 451 -5,3 % Kehittyvät markkinat -33 -18 2 686 -5,0 % YHTEENSÄ 292 563 28 413

Tilastokeskuksen vuoden 2021 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,47 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia.Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 600 euroa.Suomeen on rekisteröity 19 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä on yhteensä noin 550 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen.