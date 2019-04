Rahastopääoma kasvoi suotuisan markkinakehityksen siivittämänä

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin maaliskuussa nettomääräisesti yhteensä 87 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 115,1 miljardia euroa.

Eniten varoja lunastettiin osakerahastoista, yhteensä 318 miljoonaa euroa. Vuoden alusta lukien osakerahastot ovat menettäneet yli 1,5 miljardia euroa, huolimatta osakekurssien vahvasta noususta. Varoja on siirretty lyhyen koron rahastoihin, joihin kertyi maaliskuussa 164 miljoonaa euroa uusia pääomia. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 167 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät maaliskuu 2019 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.3.2019 Osakerahastot -318 -1 541 43 169 Yhdistelmärahastot -1 -74 23 335 Pitkän koron rahastot 75 465 29 445 Lyhyen koron rahastot 164 62 13 777 Vaihtoehtoiset rahastot 167 237 5 354 YHTEENSÄ 87 -852 115 081

Suotuisa markkinatunnelma jatkui maaliskuussa. Sekä korko- että osakesijoittajat ovat alkuvuoden nauttineet hyvistä tuotoista. Osakekurssit nousivat ja samaan aikaan pitkät korot laskivat, mikä teki arvonnousua molempiin omaisuuslajeihin. Osakemarkkinat ovat nousseet rahapolittikan suunnan muututtua ja loppuvuoden synkän näkymän korjaannuttua, vaikka talousdata on ollut heikohkoa. Pitkien korkojen lasku kuitenkin kertoo makrotalouden näkymien synkentyneen. Yhdysvalloissa korkokäyrä, eli pitkien (10v.) ja lyhyiden (3kk) korkojen erotus, käväisi negatiivisena, mitä on yleensä pidetty taantuman ennusmerkkinä. Myös Saksan valtion 10 vuoden korko painui negatiiviseksi.



Rahapolitiikan kiristystoimien lopettaminen selittää osakekurssien nousua, samoin Kiinan elvytystoimet. Yhdysvaltain keskuspankki Fed ei nosta enää ohjauskorkoaan tänä vuonna. Lisäksi Fed päätti lopettaa taseensa supistamisen ensi syyskuusta alkaen. Euroopan keskuspankki EKP ilmoitti uusista pankkien rahoitusoperaatioista maaliskuussa. Rahapolitiikassa voidaan katsoa tapahtuneen käänne kevyempään suuntaan, mikä on positiivista osakemarkkinoiden näkökulmasta.



”Kevyemmän rahapolitiikan vaikutukset markkinatunnelmaan ovat olleet alkuvuonna huomattavat. Talouskasvun vauhti kuitenkin lopulta ratkaisee, mihin suuntaan tästä mennään. Nyt tasapainoillaan kasvunäkymien, rahapolitiikan ja poliittisten riskien kanssa”, arvioi johtava asiantuntija Elina Erkkilä Finanssiala ry:stä.



Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 144 miljoonaa euroa. Eniten pääomia menettivät Japaniin sijoittavat rahastot, yhteensä 137 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät toimialarahastot 17,6 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,9). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR Nettomerkinnät maaliskuu 2019 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.3.2019 Tuotto

12 kk (ka.) Suomi -60 -143 4 873 1,4 % Pohjoismaat -28 -181 4 304 4,7 % Eurooppa -98 -291 5 987 1,2 % Pohjois-Amerikka -96 -205 6 421 15,3 % Japani -137 -155 1 026 -0,5 % Tyynenmeren alue 18 18 505 3,7 % Kehittyvät markkinat -70 -309 5 738 -0,6 % Maailma 144 -295 12 902 9,2 % Toimialarahastot 10 19 1 413 17,6 % YHTEENSÄ -318 -1 541 43 169

Pitkän koron rahastoissa eniten varoja kertyi globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin, yhteensä 81 miljoonaa euroa. Myös kehittyvät korkomarkkinat kiinnostavat. Sen sijaan euroalueen valtionlainat ja luokitellut yrityslainat menettivät pääomia. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalit luokitellut yrityslainat 3,7 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,7).

milj. EUR Nettomerkinnät maaliskuu 2019 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.3.2019 Tuotto

12 kk (ka.) Valtioriski EUR -52 1 5 551 1,87 % Luokitellut yrityslainat EUR -49 -23 9 643 0,84 % Korkeariskiset yrityslainat EUR 33 213 2 924 0,74 % Valtioriski maailma 0 -9 168 0,99 % Luokitellut yrityslainat maailma 81 184 5 230 3,65 % Korkeariskiset yrityslainat maailma -5 -12 2 467 1,84 % Kehittyvät markkinat 66 110 3 461 0,46 % YHTEENSÄ 75 465 29 445

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli 841 697 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli maaliskuun lopulla yhteensä 490 kpl.