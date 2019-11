Rahastopääoman arvo lokakuun lopussa 121 miljardia euroa

Kurkistus juhlapuheiden taakse: Finanssiyhtiöt avaavat toimiaan ilmastonmuutoksen torjunnassa 18.10.2019 08:19:27 EEST | Tiedote

Finanssiala ry (FA) laati reilu vuosi sitten jäsenyrityksilleen suositukset ilmastoon liittyvälle raportoinnille. Keväällä selvitimme kyselyllä, miten suosituksia on alettu toteuttaa. Kyselytuloksista käy ilmi, että ilmastonmuutos on huomioitu jollain tapaa melkein jokaisessa vastanneessa yrityksessä. Pisimmällä ilmastonmuutoksen huomioiminen on sijoitustoiminnassa.