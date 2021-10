Rahastopääoman kasvu taittui – sijoitusrahastoista lunastettiin syyskuussa 182 miljoonaa euroa

Finanssiala on mukana maailman suurimmassa etäTETissä marraskuussa 14.9.2021 10:01:00 EEST | Tiedote

Maailman Suurin etäTET järjestetään nyt ensimmäistä kertaa 22.-26.11.2021 ja mukana on viisi eri työnantajaliittoa. Aiemmin etäTET on järjestetty muun muassa Nordeassa, keväällä 2021 järjestettiin finanssialan oma koko viikon kestänyt TET-jakso. Viikon tarkoituksena on tarjota omaa tulevaisuuttaan suunnitteleville nuorille mahdollisuus tutustua työelämään ja eri aloihin. Tapahtuma kannustaa nuoria tutustumaan omiin kiinnostuksenkohteisiinsa ja löytämään omia vahvuuksiaan.