Rajaojan silta puretaan ja korvataan rummulla Salossa Särkisalontiellä

Lohvon ja Piiliojan siltoja korjataan Perniössä seututiellä 183 (Kemiöntie) 13.5.2022

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloitti Perniössä seututiellä 183 (Kemiöntie) sijaitsevien Lohvon ja Piiliojan siltojen korjaustyöt toukokuun alussa. Korjaustöiden on tarkoitus valmistua kesäkuun aikana. Korjaustyöt toteutetaan siten, että molemmilla siltapaikoilla on käytössä vähintään yksi ajokaista ajoneuvoliikenteelle. Kaistan ollessa suljettuna käytössä on liikennevalo-ohjaus. Ajoneuvoliikenteen jonotusajat pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman lyhyenä. Pahoittelemme työn aiheuttamaa haittaa tielläliikkujille.