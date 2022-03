Rajoituksia ja suosituksia purettu – tautia edelleen paljon liikkeellä

Koronavirustartuntoja esiintyy edelleen laajalti kaikkialla Uudellamaalla. Viime viikkoina laboratoriotestillä todettuja tartuntoja on ollut noin 10 000–15 000 viikoittain. Lisäksi HUSin alueen jätevesinäytteissä koronavirusmäärät ovat korkeita ja noususuunnassa. HUSissa analysoitujen näytteiden positiivisuusprosentti on lähes 50. Tehohoidossa koronaviruspotilaiden määrä on laskenut alle viiteen, mutta HUSin ja kuntien vuodeosastoilla koronaviruspotilaita on edelleen hoidossa yli 100. Uusimaa on siis edelleen koronaviruksen leviämisaluetta, todettiin Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän kokouksessa 3.3.2022.

Vastuullinen toiminta korostuu, kun rajoituksia on purettu

Uudellamaalla on toistaiseksi voimassa laaja maskisuositus. Maskin käytön jatkamista suositellaan edelleen rokotussuojan tasosta riippumatta kaikille 12 vuotta täyttäneille julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa oleskelee muita ihmisiä. Maskin käyttöä suositellaan myös oppilaitoksissa kuudennesta luokasta lähtien.

”Valtakunnallisen ja alueellisen etätyösuosituksen päättymisen myötä emme suosittele täysimääräistä paluuta lähityöhön, vaan asteittainen paluu yhdistettyyn etä- ja lähityöhön on paras tapa toimia tässä tilanteessa”, sanoo apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Lisäksi koordinaatioryhmä suosittaa, että yksityistilaisuuksissa noudatetaan terveysturvallisuudesta annettuja suosituksia, kuten vain täysin oireettomana osallistumista, hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä.

”Ilman rokotuksia omikronvariantti olisi johtanut siihen, että sairaalakapasiteettimme ei olisi riittänyt kaikkien potilaiden hoitoon. Rokotusten ottaminen on edelleen tärkeää. HUSin alueella 18 vuotta täyttäneistä on kokonaan rokottamatta vielä noin 170 000”, sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi. HUS julkaisi viime viikolla tiedotteen kolmansien rokotteiden hyödyistä.

Yleisölle avoimissa tiloissa ja asiakastiloissa edelleen rajoituksia

Erilaisissa yleisölle avoimissa tiloissa sekä asiakastiloissa on edelleen syytä kiinnittää huomiota toimenpiteisiin, joilla voidaan estää koronataudin leviämistä. Tartuntatautilain 58 c §:n mukaiset vaatimukset ovat voimassa lain mukaan ilman erillisiä päätöksiä 30.6.2022 saakka. Lisäksi Uudellamaalla on voimassa tartuntatautilain 58 d §:n mukainen määräys 15.3.2022 saakka. Se velvoittaa asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä.

Lisätietoja medialle:

HUSin mediapalvelun yhteystiedot