Rajoitusten purku siirtää vastuuta tapahtumajärjestäjille ja osallistujille

Tartuntatautilain 58 d pykälä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Näissä tiloissa on ehkäistävä lähikontaktin aiheuttamaa koronavirustartunnan riskiä sekä laadittava suunnitelma tilaisuuden terveysturvallisuudesta. Vastuu tilaisuuksien turvallisuudesta on siten korostetusti sen järjestäjillä.

Tartunnan riskiä voidaan ehkäistä esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista, osoittamalla osallistujille paikat sekä sijoittelemalla paikat aiempaa väljemmin. On ehdottoman tärkeää, että yleisötilaisuuksiin ja muihin asiakas- ja osallistujatiloihin tullaan paikalle vain terveenä.

”Koronavirusta esiintyy väestössä edelleen huomattavan paljon, vaikka parempaan suuntaan ollaankin menossa. Kun rajoituksia puretaan laajasti, on entistäkin tärkeämpää, että me kaikki toimimme vastuullisesti ja huomiomme tartuntariskin erilaisissa kohtaamisissa. Tärkeää on käyttää maskia, pysyä lievienkin koronavirukseen sopivien oireiden ilmentyessä kotona sekä noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Ihmisten vastuullisella toiminnalla voidaan varmistaa, että tiukempiin rajoituksiin ei ole enää tarvetta palata”, sanoo koordinaatioryhmän puheenjohtaja HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa rajoituksiin liittyvästä päätöksestään.



