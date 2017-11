Rakennusalan työttömyys ensi talvena ennätyspientä

Rakennusalan työttömyys jää ensi talvena ennätyksellisen pieneksi. Rakennusalan työttömyyskassan tuoreen ennusteen mukaan työttömyys on talvikuukausina keskimäärin 14-15 %. Viime vuosina talvikauden työttömyysluvut ovat olleet selvästi suuremmat.

Rakennusalan työttömyyskassan ennusteen mukaan sen jäsenistä on tammi-maaliskuussa keskimäärin 8500-9000 työttömänä. Tämä on jopa 4000-5000 työtöntä vähemmän kuin mitä on viime vuosina nähty.

Rakennusalan työttömyyskassassa oli lokakuussa reilut 5000 työtöntä (10,7 %). Tässä oli noin prosenttiyksikön nousu edelliskuukauteen verrattuna. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna työttömyys oli lokakuussa noin puoli prosenttiyksikköä alhaisempi.

Liitteenä

1. Työttömyystilasto lokakuu 2017

2. Ennuste ensi keväälle