Rakennuskonserni Arkta laajentaa toimintaansa Turkuun

– Tytäryhtiön perustaminen Turkuun valittiin strategian mukaiseksi kasvuaskeleeksi. Elokuun alussa toimintansa käynnistävä Arkta Turku Oy keskittyy aluksi asuntorakentamiseen Turussa ja lähikunnissa, kertoo Arkta-konsernin toimitusjohtaja Maarit Sääksi.

– Turun seutu on osa Suomen kasvukolmiota, joten se on tärkeä asuntomarkkina. Turku on karismaattinen kaupunki ja samalla nuorekas ja vetovoimainen vahvan elinkeinoelämänsä ja koulutustarjontansa ansiosta. Ryhdymme tarjoamaan täälläkin Arkta-koteja, joita rakennuttajat ja sijoittajat ovat meiltä jo kyselleet. Yrityskulttuurimme mukaisesti meillä on avoimet yhteistyösuhteet niin rakennuttajien, sijoittajien, kuntien viranomaisten kuin yhteistyökumppaneidenkin kanssa. Noudatamme aina periaatettamme ”yhdessä hyvää rakentaen”, hän kuvaa.

Arkta on aloittanut rakennusoikeuden, maa-alueiden ja tonttien hankkimisen asunto- ja täydennysrakentamiseen alueilta, joilla on valmiina palvelut ja liikenneinfra.

Arkta Turku käynnistää toimintansa elokuussa

Arkta Turku Oy:lle on jo valittu toimitusjohtaja, mutta kilpailusyistä nimeä ei ole vielä julkistettu.

– Toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään 1.8. Hän on hyvin verkostoitunut turkulainen rakennusalan osaaja, joka tuntee seudun asuntorakentamisen markkinat. Yhtiön organisaatiota muodostetaan elokuusta alkaen, Maarit Sääksi toteaa.

Rakentajan maine myy asuntokaupassa

Arkta-konserni teki vuonna 2021 ennätysliikevaihdon ja hyvän tuloksen, ja sen rahoitusasema on vahva. Toukokuussa Talouselämä-lehden TOP 500 -listalla nettovelaton Arkta nousi sijalle 450, ja sen TE-arvosana oli lähes täydellinen 9,8. Luku kertoo hyvästä sijoitetun pääoman tuotosta, omavaraisuusasteesta, gearingista eli nettovelkaantumisasteesta sekä liikevaihdon kehityksestä.

– Teemme määrätietoista työtä rakentamisen laadun ja taloudenpidon kanssa. Se mahdollistaa meille muun muassa investoinnit tontteihin ja rakennusoikeuteen, kun hyviä tilaisuuksia tulee eteen. Rakennuttajat, sijoittajat ja asunnonostajat arvostavat rakentajaa, jonka talous on vahva. Rakentajan maine myy asuntokaupassa, Maarit Sääksi sanoo.

Arkta-konserni on johtava täyspuukerrostalojen rakentaja Suomessa jo vuodesta 2011. Arkta on asuntorakentajana materiaalineutraali ja betonielementit voidaan ottaa myös konserniin kuuluvasta sisaryhtiöstä. Arktan omaperusteinen asuntotuotanto suunnitellaan energiatehokkuudeltaan A-energialuokkaan. Konsernin asuntohankkeissa on otettu käyttöön monia innovaatioita, kuten etätuotetun sähkön ratkaisut.