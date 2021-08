Rakennusliike Soimu urakoi kohtuuhintaisia koteja sekä yhteisöllisen Kylätalon Jätkäsaareen

Joensuulainen Rakennusliike Soimu Oy toteuttaa 12 miljoonan euron hankkeen Tuusulassa - Rakennusalan viime vuoden kovin kasvaja jatkaa kasvuaan Uudellamaalla 29.6.2021 06:45:00 EEST | Tiedote

Laadukkaasta rakentamisestaan tunnettu joensuulainen Rakennusliike Soimu Oy vahvistaa edelleen liiketoimintaansa Uudellamaalla. Vuokratalo As Oy Tuusulan Kotipiha valmistuu puolentoista vuoden kuluttua sisältäen kaksi kolmekerroksista kerrostaloa ja 64 asuntoa. Tilaajana on Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy. Verollinen urakkahinta on noin 11,8 miljoonaa euroa. Urakka suoritetaan KVR-urakkana, jolloin urakoitsijalla on kokonaisvastuu koko rakennushankkeen toteuttamisesta mukaan luettuna kokoamiskoordinointi ja suunnittelu.