Rakennusliiton Suokas: Sipilän kannattaisi unohtaa Ruotsin malli

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas kehottaa pääministeri Juha Sipilää unohtamaan Ruotsin mallin työvoiman tuonnin vapauttamisessa.

”Suomessa haikaillaan Ruotsin mallia. Yhdessä jos toisessakin asiassa. Nyt kannattaa hidastaa tahtia eikä rynnätä joka asiassa naapurin perässä. Rakennusalan tilanne on meillä selvästi Ruotsia parempi. Mutta tärveltävissä nopeasti. Kaino vetoomus Juha Sipilän (kesk) hallitukselle. Jatkakaa toki hosumista, mutta älkää tehkö sitä kymmenien tuhansien rakennusalan työntekijöiden toimeentuloa koskevissa päätöksissä”, vetoaa Suokas.

Suokkaan mukaan ”naapurissamme Ruotsissa on perinteisesti syleilty maailmaa.”

”Pakolaisia on otettu vastaan avosylin ja rajat ovat auki koko maailman työntekijöille. Työehtosopimuksissa ei ole yleissitovuutta ja rakentajan palkka voi olla mitä hyvänsä. Alajaa palkoille ei ole”, korostaa Suokas.

”Ennen Ruotsissa syksyllä pidettäviä parlamenttivaaleja ulkomaalaisvastaisen puolueen Ruotsidemokraattien kannatus on nousukiidossa. Suuri osa kansalaisista katsoo, että ulkomaalaispolitiikassa on epäonnistuttu, on menty liian pitkälle. Perinteiset puolueet ovat sanoutuneet irti yhteistyöstä Ruotsidemokraattien kanssa. Silti niidenkin on otettava politiikassaan huomioon kansalaisten kasvava tyytymättömyys.”

Suokkaan mukaan Eurooppaa koettelee pakolaisaalto ja sen synnyttämä ulkomaalaisvihamielisyys.

”Varmaa on, että tilanne ei lähivuosina helpotu, päinvastoin. Ilmaston lämpeneminen ja kehitysmaiden väestönkasvu sekä poliittinen epävakaisuus ajavat yhä enemmän ihmisiä pakolaisiksi. Etsimään paikkaa, jossa voi elää parempaa elämää tai ehkä vain säilyä hengissä. Politiikan helppoheikit saavat kannatusta vetoamalla ihmisten negatiivisiin tunteisiin ja ruokkimalla epäluuloa kaikkea erilaisuutta kohtaan.”

”Rakennusalalla työskentelee tuhansittain ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Suomessa jo pysyvästi asuvia tai tänne tilapäisesti töihin tulevia. Tämä ei ole itsessään ongelma. Jos kaikille työntekijöille maksetaan lain ja työehtosopimusten mukaiset palkat ja sosiaalivakuutusmaksut, töitä riittää sekä kotimaisille että ulkomaisille ammattilaisille. Kukaan ei syrjäydy pois töistä sen takia, että toiset rikkovat lakia ja tekevät halvemmalla. ”

