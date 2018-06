Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 14.6.2018

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma on toteutunut hyvin 14.6.2018 10:16 | Tiedote

Kymmenen vuotta sitten Helsingin kaupunginhallituksen asettamat tavoitteet luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat toteutuneet hyvin. Ne on otettu huomioon monissa kaupungin suunnitelmissa ja erilaisissa ohjeistuksissa. Käytännön toteutus on monissa tapauksissa jatkuvaa. Kymmenvuotiskauden aikana viheralueiden pinta-ala kasvanut noin 20 prosenttia. Syynä on Östersundomin liittäminen Helsinkiin.