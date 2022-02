Rakennustoimisto K. Tervo Oy rakentaa KYSin Psykiatriatalon – urakan arvo noin 28 miljoonaa euroa

Valmistuttuaan Psykiatriatalo keskittää kaikki Kuopion alueen erikoissairaanhoidon mielenterveyspalvelut saman katon alle. Uusi Psykiatriatalo tukee parhaillaan käynnissä olevaa Pohjois-Savon maakunta- ja sote -uudistusta.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin rakennuttaja Reino Pyy on tyytyväinen, että pääurakoitsijaksi valikoitui kilpailutuksessa yritys, jolla on vahva kokemus sairaalarakentamisesta:

- Sairaalahanke on tärkeä Julkulan 50-luvulla rakennetun sairaalan tultua elinkaarensa päähän. Uudella Psykiatriatalolla saadaan myös psykiatrinen sairaanhoito yliopistollisen sairaalan ja muun sairaanhoidon yhteyteen.





Tavoitteena on toimia laajasti ja näkyvästi Kuopion alueella – ”Sairaalan rakentaminen omanlaisensa maailma”

Psykiatriatalo on suuri yksittäinen rakennushanke Itä-Suomen alueella. Sairaalan rakentaminen on Rakennustoimisto K. Tervo Oy:n toimitusjohtaja Jussi Hämäläisen mukaan omanlaisensa maailma:

- Suurin huomioitava asia on se, että ympärillä on käytössä oleva sairaala. Tämä asettaa rakennustyölle omat vaatimuksensa ja erityispiirteensä.

Hämäläinen korostaa myös Psykiatriatalon hankkeen liiketoiminnallista merkittävyyttä Rakennustoimisto K. Tervolle:

- Pyrimme kasvattamaan liiketoimintaamme Kuopion alueella. Olemme toimineet Kuopion alueella nyt kolme vuotta, ja tämä on tähän mennessä suurin ja näkyvin hanke, jossa olemme pääurakoitsijana. Muitakin urakoita on alueella meneillään ja useampia on jo valmistunut käyttöönsä. Ensi kesänä valmistuu kerrostalohanke Kuopion Saaristokaupungissa. Ja suurehko Liito-oravan palvelutalo valmistui aivan viime vuoden lopulla Kuopiossa. Jatkamme aktiivisesti uusien hankkeiden etsintää Kuopion alueella kasvavalle toiminnallemme. Myös alan ammattilaisia tarvitaan koko ajan lisää kasvavaan joukkoomme. Kevättalvella 2023 aloitamme myös näillä näkymin ensimmäisen oman gryndihankkeemme Saaristokaupungissa Kallaveden rannalla.

Rakennustoimisto K. Tervo on toiminut viime vuodet vahvasti kasvu-uralla. Siitä huolimatta Jussi Hämäläinen jakaa rakennusalan yhteisen huolen ammattitaitoisen ja osaavan henkilökunnan puutteesta.