Rakennuttamisen kehittäjä –tunnustus Senaatti-kiinteistöjen Juha Lemströmille

Vuoden rakennuttaja 2023 on OP Kiinteistösijoitus Oy 20.1.2023 06:53:11 EET | Tiedote

Vuoden rakennuttajaksi 2023 on valittu OP Kiinteistösijoitus Oy, joka rakennuttaa monipuolisesti erilaisia kiinteistökohteita asuinkerrostaloista yhteiskuntakiinteistöihin eri puolille Suomea. Vastuullisuudessa OP Kiinteistösijoitus on yksi alansa edelläkävijöistä. Lisäksi he hyödyntävät monipuolisesti rakennuttamisen eri toteutusmuotoja ja kehittävät koko ajan rakennuttamisen prosessiaan. Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry on valinnut vuoden rakennuttajan vuodesta 2007 alkaen.