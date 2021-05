Rakentamisen määrä jälleen ennätyslukemissa Helsingissä vuonna 2020

Helsingin keskustan ravintolat säilyttivät asemansa koronapandemiasta huolimatta 28.5.2021 15:33:16 EEST | Tiedote

Tänään julkaistu Elävät Kaupunkikeskustat ry:n vuosittainen elinvoimalaskenta kertoo, että Helsingin keskusta-alueen elinvoima on laskenut hieman edellisvuodesta. Ottaen huomioon, miten suuresti koronapandemian vaikutukset ovat kohdistuneet nimenomaan kaupunkien keskustoihin, laskua voidaan pitää kuitenkin yllättävän pienenä. Ravintoloita on lähes yhtä paljon kuin vuosi sitten, mutta myymälöiden määrä on laskenut.