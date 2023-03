Rakkaani ei tuota puhetta -kirja kertoo sairauden särkemästä perhearjesta

Terhi Kunnaksen aviomies ja perheenisä sai massiivisen aivoinfarktin 14 vuotta sitten. Kohtauksen seurauksena hän menetti puhekykynsä ja oikea puoli hänen kehostaan halvaantui.

Kun puoliso sairastui, meni entinen elämä lopullisesti rikki. Kunnakselle jäivät hoidettavaksi vammautuneen miehen lisäksi 15-, 13-, 6- ja 4-vuotiaat lapset, koira ja vanha omakotitalo.

Sairastumisesta kertovat kirjat on usein kirjoitettu sairastuneen näkökulmasta ja läheisten kohtalo jää vähemmälle huomiolle. Millaista on elää sairastuneen rinnalla? Mitä jos vakava sairastuminen on lähellä viedä mukanaan koko perheen?

“Sain ystävältäni tyhjän kirjan, jonka sivuja aloin täyttää päivien tapahtumista ja omista tunteistani täysin murskaavan elämäntilanteen aikana. Se oli yksi tapa säilyä järjissäni. Päiväkirjani pohjalta kirjoitin tämän perheemme tarinan”, kertoo Kunnas Rakkaani ei tuota puhetta -kirjan kirjoittamiseen johtaneesta sysäyksestä.

teos: Rakkaani ei tuota puhetta

kirjoittaja: Terhi Kunnas

ISBN: 9789523044616

kustantaja: Avain

sivuja: 180

ilmestymispäivä: 8.3.2023