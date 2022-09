Rakkaus koiriin yhdistää kaksi äidistään eroon joutunutta tyttöä lämminhenkisessä Kaisla ja Isla -kirjasarjassa

Pullonkerääjä on dekkarikuningatar Outi Pakkasen 30. romaani! 20.9.2022 13:00:00 EEST | Tiedote

Outi Pakkanen on jännityskirjallisuutemme valovoimaisimpia tähtiä ja tunnetaan etenkin Helsinkiin sijoittuvista jännitysromaaneistaan, joiden päähenkilö on graafikko Anna Laine. Syyskuun lopussa ilmestyvä Pullonkerääjä on Pakkasen 30. romaani. Siinä sukusalaisuudet paljastuvat julmasti yöllisessä tarinassa.