Rakkautta, juonittelua ja täydellinen Instagram-syöte – Vaarallisia suhteita tuo ranskalaisen klassikkoromaanin someaikaan

17-vuotias Célène on oppinut uskomaan aitoon rakkauteen kihlattunsa Pierren kanssa. Muuttaessaan Biarritziin Célène kuitenkin kohtaa maailman, jossa pinta on aitoutta tärkeämpää: ihmisen aseman voi mitata seuraajamäärän perusteella.

Lukion kuninkaalliset, surffimestari Tristan ja ex-lapsitähti Vanessa, eivät ole oikea pari, vaan esittävät rakastavaisia kiillottaakseen imagoaan. Julman vedon seurauksena Tristan päätyy viettelemään Célènen. Heidän välilleen syttyy kuitenkin kipinä, jota ei voi kieltää.

Rachel Suissan ja Wendy Thévinin modernisoitu tarina perustuu Pierre Choderlos de Laclos’n vuonna 1782 julkaistuun romaaniin. Suissa ja Thévin ovat yhdessä muokanneet oman versionsa Netflix-elokuvan käsikirjoituksen pohjalta.

Vaarallisia suhteita -kirjan on suomentanut Lotta Toivanen.

Rachel Suissa on ranskalainen tv- ja elokuvakäsikirjoittaja ja näyttelijä. Wendy Thévin on ranskalainen kirjailija, jonka erikoisalaa ovat romanttiset romaanit.

Vaarallisia suhteita on ilmestynyt. Se on saatavana 5.5. alkaen myös sähkö- ja äänikirjana, jonka on lukenut Esme Kaislakari.

