Rakli kiittelee hallituksen päätöstä siirtää kiinteistöverouudistusta

Kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustava Rakli kiittelee päätöstä.

”Rakli on ollut huolissaan uudistuksen mittavista negatiivisista vaikutuksista, joita olisi aiheutunut koko yhteiskuntaan kuin yksittäisille kiinteistönomistajille. Olemme viestineet näistä huolistamme laajalti, kun uudistusta on viety eteenpäin. Ratkaisu siirtämisestä on täysin oikea. Veron vaikutuksia on pystyttävä aidosti arvioimaan ennen kuin näin suurta uudistusta tuodaan käytäntöön”, toteaa Raklin johtaja Miika Kotaniemi.

Kiinteistöverouudistuksen tavoitteena oli uudistaa kiinteistöverotuksen arvostamisperusteet vastaamaan nykypäivän kustannus- ja hintatasoa sekä alueellisia hintaeroja.

Lisätietoa:

Miika Kotaniemi

Johtaja, kiinteistösijoittaminen

0407020015