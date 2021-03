RAKLI: Liikkumisrajoituksista kärsiville yrityksille korvattava kustannukset täysimääräisesti

Hallituksen suunnittelemat liikkumisrajoitukset iskevät rajusti yritysten mahdollisuuteen harjoittaa elinkeinoaan. Varsinkin palveluyritykset, kivijalkakaupat ja erikoiskauppa kärsivät tulevista liikkumisrajoituksista.

Työ- ja elinkeinoministeriö on ilmoittanut valmistelevansa pikaisesti kohtuullista korvausta tukemaan yrityksiä, joihin liikkumisrajoitukset vaikuttavat.

RAKLI näkee, että liikkumisrajoituksista kärsiville yrityksille on korvattava kustannukset täysimääräisesti.

”Käytännössä yritystoiminta estetään tietyiltä yrityksiltä liikkumisrajoitusten aikana, vaikka suoraa kehoitusta laittaa ovet kiinni ei tulekaan. Vuosi on ollut hyvin vaikea monille yrityksille ja tulevat liikkumisrajoitukset vaikeuttavat tilannetta entisestään. Niillä on suora vaikutus yritysten liikevaihtoon ja mahdollisesti jopa siihen, onko edellytyksiä jatkaa toimintaa. Kohtuullisen korvauksen sijaan valtion on korvattava rajoituksista aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti”, toteaa RAKLIn toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen.

Kiinteistönomistajien myöntämät maksujärjestelyt auttoivat osaltaan vuokralaisyrityksiä selviämään koronapandemian käynnistyttyä. Yli vuoden kestäneen kriisin myötä kaikkien toimijoiden haasteet ovat kasvaneet, ja yritysten joustomahdollisuus on rajallinen.

”Nyt jos koskaan valtion on osoitettava, että pikaista ja täysimääräistä tukea yrityksille on luvassa. Se antaa uskoa toiminnan jatkumiseen myös tulevaisuudessa”, sanoo Laurikainen.

