Rankka ja rehellinen tositarina huumepoliisin arjesta ja oikeuskäsityksen hämärtymisestä

René Dahl Andersen: Soluttautuja – Huumepoliisin nousu ja tuho

Julkaisuvapaa: 15.9.2022.

René Dahl Andersen oli Tanskan poliisin kultapoika. Hän oli raivannut tien unelmatyöhönsä, Kööpenhaminan kovapintaiseen huumerikosyksikköön, jossa diilerit ja ilmiantajat sekä konetuliaseet ja takaa-ajot ovat arkipäivää. Lähes ensimmäisessä tehtävässään Andersen on mukana takaa-ajossa Kööpenhaminan ruuhkaisessa keskustassa, jossa poliisi jahtaa tunnettua huumerikollista. Takaa-ajo päättyy monen auton kolariin, mutta kukaan ei onneksi loukkaannu ja rikollinen saadaan kiinni.

Andersenin ura Kööpenhaminan huumerikosyksiössä on nousujohteinen, ja hän saa tehtäväkseen koordinoida alamaailman ilmiantajia. Myöhemmin hän pääsee FBI:n soluttautujakoulutukseen, johon hyväksytään vain harvoja eurooppalaisia poliiseja. Koulutuksen jälkeen Andersen aloittaa itse työt poliisin peitetehtävissä. Andersenin yksikkö tekee vuosien varrella merkittäviä huumetakavarikkoja, mutta lain väärällä puolella toimiminen myös muuttaa ihmistä.

Soluttautuja kuvaa rehellisesti huumepoliisin työtä ja soluttautujan hengenvaarallista elämää. Kirja on myös kuvaus siitä, miten suoraselkäisimmänkin poliisin käsitys oikeasta ja väärästä voi hämärtyä, kun työskentelee vuosia rikollisten maailmassa.

René Dahl Andersen sai lopulta tuomion varkaudesta ja hänet irtisanottiin poliisin palveluksesta. Tuomionsa jälkeen hän halusi kertoa rehellisesti siitä, millaista soluttautujan työ on ja miksi hän ajautui tekemään vääriä valintoja.



René Dahl Andersen (s. 1972) toimi lähes 20 vuotta Kööpenhaminan poliisivoimissa huumepoliisina, ilmiantajien koordinaattorina ja peitetehtävissä, joihin hän sai pätevyyden FBI:n koulutusohjelmassa. Soluttautuja on ollut Tanskassa myyntimenestys ja siitä on tekeillä tv-sarja.



Casper Fauerholdt (s. 1989) on kirjailija ja toimittaja, joka on työskennellyt niin lehdissä kuin Tanskan televisiossakin.

