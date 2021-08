RAPORTTI: 2010-luvun aikana some ui Cannes Lions -voittajien valtavirtaan

Jopa 86 % Cannes Lionsin voittajatöistä hyödyntää sosiaalista mediaa keskeisenä osana kampanjaansa, selviää Kurion ja Cannes Lionsin raportista ”World-Class Lessons on Social Media Marketing”. Yhdeksän vuotta sitten alkaneessa vuosittaisessa tutkimushankkeessa on tähän mennessä analysoitu liki 5 000 voittajaa.

”Aikasarja-analyysissä voidaan nähdä tiettyjen trendien voimistuneen läpi 2010-luvun – somen kulku valtavirtaan näistä selkeimpänä”, kommentoi tutkimuksesta vastaava Kurion luova johtaja Jari Lähdevuori. ”Toisaalta jokainen vuosi tuo uudet tuulensa. Tänä vuonna näkyy selvästi numeroissakin videopelaamisen nousu – siihen tarttuneita kampanjoita oli tuplasti enemmän kuin ennen.”

Somevoittajien menestys kiteytyy erityisesti kolmeen asiaan: aitoihin tekoihin, oikeisiin ihmisiin ja hyvän tekemiseen. 92 % voittajatöistä sisältää tekoja, joissa on rakennettu joko fyysisesti tai digitaalisesti koettavia asioita. Oikeita ihmisiä – olipa kyse sitten asiakkaista, henkilöstöstä, vaikuttajista tai satunnaisista ohikulkijoista – hyödyntää 80 % voittajakampanjoista. Erilaisista osallistamista ajavista motivaattoreista altruismiin uskoo 55 % somevoittajista.

”Some tuo myös entistä parempia tuloksia”, toteaa Lähdevuori. ”Olemme tarkastelleet omana kokonaisuutenaan muutama vuosi sitten lanseerattua Social & Influencer Lions -kategoriaa. Tänä vuonna voittajatyöt keräsivät keskimäärin 50 % enemmän impressioita edellisvuosiin verrattuna.”

Cannes Lions on merkittävin markkinointialan kilpailu ja maailman johtavia luovuuteen keskittyviä festivaaleja. Järjestyksessään 69. Cannes Lions järjestettiin 21.–25.6.2021. World-Class Lessons On Social Media Marketing -tutkimus julkaistiin kahdeksatta kertaa. Otosjoukkona on kahdeksan keskenään erilaista kategoriaa: Brand Experience & Activation, Design, Direct, Media, Mobile, PR, Social & Influencer ja Titanium. Näissä kategorioissa oli yhteensä 415 voittajaa.

Materiaalit:



>> Lataa World-Class Lessons On Social Media Marketing