RAPORTTI: TikTok dominoi Cannes Lionsissa – somekampanjat ovat valtavirtaa palkintopallilla

”Vuodesta 2012 alkanut analyysimme osoittaa miten somesta on tullut erottamaton osa markkinointia”, toteaa Kurion luova johtaja, tutkimuksesta vastaava Jari Lähdevuori. ”Somevoittajien osuus on kasvanut tasaisesti ajan yli ja viimeisinä vuosina saavuttanut saturaationsa. Tuskin näemme enää hyppyä lähemmäs sataa prosenttia. Kiinnostavinta itselleni onkin voittajien tarkempi analyysi, joka paljastaa mihin somemarkkinointi on menossa.”

TikTokin rooli Cannes Lionsin somevoittajissa on kasvanut. Yksittäisiin somekanaviin tehdyissä kampanjoissa TikTok oli voittaja. 6 % kaikista Cannes Lions 2022 -kisassa palkituista somekampanjoista oli rakennettu TikTokin ympärille. Seuraavina tulivat Twitter (5 %), Instagram (3 %), WhatsApp (2 %) ja YouTube (2 %).

Uusimmista trendeistä myös metaverse näkyi Cannes Lionsin somevoittajissa. 16 % kaikista somea hyödyntäneistä kampanjoista kiinnittyivät metaverseen. Suurin osa näistä liittyi pelaamiseen, mutta myös AR- ja VR-teknologiat olivat laajasti esillä.

”Maailman parhaassa markkinoinnissa nähtäviin trendeihin tarttuminen on luonnollisesti fiksua – toki omalla ja yllättävällä tavalla toteutettuna”, kommentoi Lähdevuori. ”Toinen hyvä lähtökohta on katsoa asioita, joita ei vielä ole tehty laajasti. Yksi näistä on vaikuttajamarkkinoinnin nivominen idean ytimeen. Vain 17 % somevoittajista oli integroinut vaikuttajat kampanjaideaansa. Tämä osoittaa, että edelleen, kaikkien vaikuttajamarkkinoinnista puhuttujen vuosien jälkeen, se nähdään mediavalintana ja tulee pöydälle suunnittelun loppumetreillä.”

Cannes Lions on merkittävin markkinointialan kilpailu ja maailman johtavia luovuuteen keskittyviä festivaaleja. Järjestyksessään 70. Cannes Lions järjestettiin 20.–24.6.2022. World-Class Lessons On Social Media Marketing -tutkimus julkaistiin yhdeksättä kertaa. Otosjoukkona on kahdeksan keskenään erilaista kategoriaa, jotka hyödyntävät laaja-alaisesti erilaisia markkinointiviestinnän keinoja: Brand Experience & Activation, Design, Direct, Media, Mobile, PR, Social & Influencer ja Titanium. Näissä kategorioissa oli yhteensä 329 voittajaa.