Raskas liikenne kaipaa kipeästi lisää pysäköintipaikkoja pääkaupunkiseudulle

RAKLIn ja Kiinteistöliiton selvitys: Kaavavaatimukset vaikuttavat merkittävästi asuntorakentamisen hintaan 3.3.2021 09:00:00 EET | Tiedote

RAKLIn ja Kiinteistöliiton toteuttaman selvityksen mukaan kaavavaatimusten yhteisvaikutuksella on merkittävä asuntorakentamisen hintaan vaikuttava tekijä. Suurin kustannuksia lisäävä tekijä on autopaikkavaatimus. Myös yhteis- ja liiketiloilla sekä pyöräpaikkavaatimuksilla voi olla huomattava kustannusvaikutus. Selvityksessä kustannusvaikutukset on laskettu käyttäen neljää kaavaesimerkkiä, joista kolme sijaitsee Helsingissä ja yksi Turussa.