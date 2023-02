Raskaudenaikainen yhdistelmävalmiste opioidikorvaushoitona sai puoltavaa tutkimustietoa

Huumeriippuvuus on kasvava ongelma. Maailmanlaajuinen opioidikriisi koskee enenevässä määrin myös suomalaisia raskaana olevia naisia. Huumeiden käyttö on riski sekä raskaana olevalle naiselle, sikiölle että syntyvälle lapselle.

Opioidikorvaushoitoa suositellaan raskausaikana opioideista riippuvaista naista hoidettaessa. Opioidikorvaushoidossa käytetään usein buprenorfiinia (Subutex). Sillä kuitenkin on huomattava väärinkäyttöpotentiaali ja se on käytetyin opioidi laittomilla huumemarkkinoilla. Suonensisäisen väärinkäytön ehkäisemiseksi on kehitetty yhdistelmävalmiste buprenorfiini-naloksoni (Suboxone), mutta vähäisen tieteellisen näytön vuoksi sen käyttöä raskaudessa ei ole voitu virallisesti suositella.

HUSin vastasyntyneitä hoitavien yksiköiden, sosiaalipediatrian vastaanoton ja päihdeäitejä hoitavan vastaanoton yhteistyönä toteutetussa tutkimuksessa tutkimusjoukko koostui naisista, jotka saivat korvaushoitona joko bubrenorfiini-naloksonia, buprenorfiinia tai metadonia koko raskauden ajan.



”Tutkimuksemme mukaan buprenorfiini-naloksoni-yhdistelmävalmiste ei lisää raskauteen, synnytykseen tai vastasyntyneeseen liittyviä epäedullisia vaikutuksia buprenorfiiniin verrattuna. Huomionarvoista on myös se, että sama korvaushoito oli käytössä tutkittavilla koko raskauden ajan. Siinä mielessä tutkimus on ainutlaatuinen maailmassa”, kertoo lastenlääkäri Minna Kanervo.

Buprenorfiini-naloksoni-yhdistelmävalmiste oli tutkimuksessa yhtä turvallinen korvaushoitovalmiste kuin buprenorfiini sekä äidille että vastasyntyneelle. Vähäisemmän väärinkäyttöriskin vuoksi yhdistelmävalmistetta voi suositella suun kautta annettavaksi korvaushoitovalmisteeksi raskaudessa. Laajoja tutkimuksia tarvitaan kuitenkin lisää ennen virallisten suositusten muuttamista.

Päihteitä käyttävät äidit ja heille syntyneet lapset tarvitsevat huolellista seurantaa

Raskaudenaikainen laittomien päihteiden oheiskäyttö oli huolestuttavan yleistä tutkimusjoukossa. 51 prosenttia tutkimukseen osallistuneista äideistä käytti laittomia päihteitä. Metadonihoitoa saaneiden ryhmässä se oli kaikkein yleisintä, jopa 93 prosenttia. Metadonihoitoa annetaan vaikea-asteisimmassa riippuvuudessa.

Tutkimusryhmäläisten saamat lapset syntyivät pääsääntöisesti täysiaikaisina ja hyväkuntoisina, mutta hieman keskimääräistä pienikokoisempina. Opioidivieroitusoireiden vuoksi lääkehoitoa sai 63 prosenttia vastasyntyneistä, metadonille useammin kuin buprenorfiinipohjaiselle korvaushoidolle altistuneet.

”Kaikki päihteitä käyttävät ja korvaushoidossa olevat äidit sekä heille syntyneet lapset tarvitsevat huolellista seurantaa. Myös korvaushoitoon sitoutuneiksi oletetut raskaana olevat naiset saattavat käyttää laittomia huumeita ja lääkkeitä. Vastasyntyneen vieroitusoireet tulee tunnistaa ja hoitaa. Päihteille altistuneille lapsille tulee järjestää kasvu- ja kehitysseuranta erikoissairaanhoidossa.”, Minna Kanervo tähdentää.

Lisätietoa:

Minna Kanervo, lastentautien erikoislääkäri, HUS, Lasten ja nuorten sairaudet, sosiaalipediatria p. 050 427 4972 minna.kanervo@hus.fi

Hanna Kahila, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi, HUS, Naistentaudit ja synnytykset, HAL-vastaanotto, p. 050 427 1189 hanna.kahila@hus.fi

Krista Rantakari apulaisylilääkäri, HUS, Lasten ja nuorten sairaudet, neonatologia, p. 050 427 1133 krista.rantakari@hus.fi

Kanervo MM, Tupola SJ, Nikkola EM, Rantakari KM, Kahila HK. Buprenorphine-naloxone, buprenorphine, and methadone throughout pregnancy in maternal opioid use disorder. Acta Obstet Gynecol Scand. 2022 Dec 23. doi: 10.1111/aogs.14497. Epub ahead of print. PMID: 36562462.