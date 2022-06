Rasva palaa vaihdevuosien jälkeenkin

Estrogeeni on rasvanpolttoa tehostava hormoni. Vaihdevuosien jälkeen naisten estrogeenitasot tippuvat. Syntyneen estrogeenivajeen ajatellaan laskevan naisten elimistön kykyä käyttää rasvaa energianlähteenä. Tämä voi johtaa aineenvaihduntaterveyden heikkenemiseen. Estrogeenitasot voidaan palauttaa hormonikorvaushoidon avulla. Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että vaihdevuosien vaikutus rasvan käyttötehoon lienee vähäisempi kuin ravitsemustilan tai kuntotason vaikutus.

Kun naisten elimistön rasvan käyttöä mitattiin levossa yöpaaston jälkeen, tärkein määrittävä tekijä oli energiatasapaino. Mittausta edeltävinä päivinä kulutukseen nähden vähemmän syöneet naiset käyttivät rasvaa suuremmalla teholla. Suuremmasta rasvan käytöstä kertoivatkin myös veren suuremmat rasvahappo- ja ketoainepitoisuudet. Vaihdevuodet ylittäneiden naisten elimistön rasvan käyttö ei kuitenkaan eronnut niistä naisista, jotka eivät vielä olleet ylittäneet vaihdevuosia tai jotka käyttivät hormonikorvaushoitoa.

– Tämä oli odotettu löydös. Myös vaihdevuosien jälkeen rasva palaa, jos syöt vähemmän kuin kulutat, kertoo väitöskirjatutkija Jari Karppinen.

Rasvan käytön huipputeho mitattiin polkupyörätestin aikana. Huipputehokaan ei eronnut vaihdevuosien ylittämisen tai hormonikorvaushoidon käytön mukaan. Suurimman huipputehon saavuttivat kovakuntoisimmat ja liikuntaa eniten harrastaneet naiset.

– Jos haluaa parantaa elimistön kykyä polttaa rasvaa liikunnan aikana, kannattaa kohottaa kuntoaan kestävyysliikuntaa harrastamalla. Vaihdevuosista ei tässä asiassa kannata niinkään murehtia. Tutkimusten mukaan rasvanpolttokyky liikkuessa paranee myös vaihdevuosien jälkeen harjoittelun myötä, jatkaa Karppinen.

Suurempi elimistön rasvan käyttö ei yksiselitteisesti kerro paremmasta terveydestä tai painon putoamisesta

Tutkimuksessa selvitettiin myös, kertooko suurempi rasvan käyttö paremmasta sokerinsiedosta. Tulokset olivat osin yllättävät. Naisilla, jotka käyttivät enemmän rasvaa lepotilassa, veren sokeri- ja insuliinipitoisuudet nousivat mittausta seuranneen sokerirasituskokeen aikana enemmän. Liikunnan aikainen huipputeho ei kertonut sokerinsiedosta.

– Tämä on perusteltavissa perusfysiologialla. Kun käytät levossa enemmän rasvaa energianlähteenä, sokeriannoksen nauttiminen nostaa veren sokeripitoisuutta enemmän. Elimistö on virittynyt hetkellisesti enemmän rasvan käyttöön, Karppinen toteaa.

Ketogeeninen ruokavalio on tämän hetken muotidieetti. Ruokavalion tehoa painonpudotuksessa markkinoidaan sillä, että elimistö alkaa polttamaan enemmän rasvaa.

– Kyseessä on yleinen virhepäätelmä. On totta, että runsasrasvainen ruokavalio suurentaa rasvan osuutta energiatuotannossa. Tämä johtuu lisääntyneestä rasvan saannista, eikä siitä, että rasvaa kulutettaisiin kehon varastoista enemmän. Paino putoaa energiavajeen myötä samalla tavalla ruokavaliosta riippumatta, Karppinen korostaa.

Gerontologian tutkimuskeskuksessa ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa toteutettu tutkimus on osa Estrogeeni, mikro-RNA:t ja metabolisten toimintahäiriöiden riski (EsmiRs) -tutkimusta. Tutkimukseen osallistui 42 naista, joista 26 oli ylittänyt vaihdevuodet. Lopuilla 16 naisella estrogeenitasot olivat korkeammat: seitsemän naisista ei ollut ohittanut vaihdevuosia ja yhdeksän käytti hormonikorvaushoitoa. Tutkittavien elimistön rasvan käyttöä mitattiin hengityskaasujen mittaukseen perustuvan epäsuoran kalorimetrian avulla. Tutkimusprojektia on rahoittanut Suomen Akatemia. Lisätietoa hankkeesta: www.jyu.fi/esmirs/ajankohtaista.

