Rasvamaksa kaksinkertaistaa eteisvärinän riskin

Lääketieteen lisensiaatti Aki Käräjämäen Oulun yliopistossa 8.12. tarkastettavassa väitöstutkimuksessa osoitetaan ensimmäistä kertaa alkoholin käyttöön liittymättömän rasvamaksan altistavan sydämen eteisvärinälle. Riski on noin kaksinkertainen verrattuna henkilöihin, joiden maksa ei ole rasvoittunut.

Rasvamaksa todettiin jopa suuremmaksi riskitekijäksi kuin verenpainetauti, jota on perinteisesti pidetty keskeisenä eteisvärinän kehittymisessä. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin yhteys eteisvärinän ja maksan toimintaa heikentävän sidekudosmuodostuksen eli fibroosin välillä.

Väitöstutkimuksessa seurattiin 16 vuoden ajan noin tuhatta pohjoissuomalaista keski-ikäistä henkilöä. Tutkimus oli osa Oulun yliopiston sisätautiklinikan perustamaa OPERA-tutkimusta (Oulu Project Elucidating the Risk of Atherosclerosis).

Tutkimuksen mukaan rasvamaksan tunnettujen komplikaatioiden, kuten sepelvaltimotaudin, aivohalvauksen ja tyypin 2 diabeteksen riski kasvaa kuitenkin vain niillä henkilöillä, joilla on sekä alkoholiin liittymätön rasvamaksa että metabolinen oireyhtymä.

Uutta tietoa rasvamaksan kehittymisen syistä

Tutkimuksessa osoitettiin, että muun muassa lääke- ja energia-aineenvaihduntaa säätelevän Pregnane X –nimisen reseptorin aktivaatio muutti terveiden nuorten ihmisten maksan rasva-aineenvaihduntaa tavalla, joka saattaa altistaa rasvamaksataudin vaikeimmille muodoille.

”Löydös on mielenkiintoinen, koska tiedämme, että kymmenet, jopa sadat eri lääkeaineet, luontaistuotteet ja ympäristökemikaalit aktivoivat kyseistä reseptoria. Näin ollen ympäristön kemikalisoituminen saattaa lisätä maksan kolesterolien tuotantoa ja vaikuttaa alkoholin käyttöön liittymättömän rasvamaksataudin kehittymiseen”, Käräjämäki pohtii.

Suomessa jopa noin miljoona henkilöä sairastaa alkoholin käyttöön liittymätöntä rasvamaksaa. Yleisin rasvamaksan syy on vyötärölihavuus. Lihavuuden lisääntyessä sairastuneiden määrän uskotaan jatkavan kasvuaan.

Koska alkoholin käyttöön liittymätön rasvamaksa on useissa kattavissa tutkimuksissa osoitettu lisäävän sydän- ja verisuonisairauksia, tyypin 2 diabetesta, maksakirroosia ja maksasyöpää, on se maailmanlaajuisesti eräs suurimmista kansanterveyttä vaarantavista sairauksista. Eteisvärinä puolestaan on maailman yleisin krooninen sydämen rytmihäiriö, joka altistaa muun muassa sydämen vajaatoiminnalle ja aivohalvaukselle.

Alkoholin käyttöön liittymätöntä rasvamaksaa sairastavan henkilön yksilöllisen ennusteen arviointi on osoittautunut vaikeaksi, sillä taudin syntymisen ja kehittymisen syyt tunnetaan vielä puutteellisesti. Painonhallinta ja eläinperäisten rasvojen välttäminen ovat hoidon kulmakiviä.

Käräjämäen väitöstutkimus antaa lisätietoa alkoholiin liittymättömän rasvamaksan monimuotoisuudesta, syistä ja seurauksista, sekä saattaa auttaa kehittämään tautia sairastavien henkilöiden hoitoa ja seurantaa.

---

Lääketieteen lisensiaatti Aki Käräjämäki väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 8.12.2017. Sisätautien alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) - perspectives to etiology, complications and lipid metabolism (Alkoholin käyttöön liittymättömän rasvamaksan syyt, seuraukset ja rasva-aineenvaihdunta). Vastaväittäjänä toimii dosentti Perttu Arkkila Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta ja kustoksena professori Olavi Ukkola. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopistollisen sairaalan luentosalissa 10 kello 12.

---

Oppiarvo ja nimi: Lääketieteen lisensiaatti Aki Käräjämäki

Syntymäaika: 1983

Yo-tutkintovuosi: 2002, Vaasan lyseon lukio