Rauha lähi-itään, Stadion-keikka tai neulomaan oppiminen

”Mikä on sinun jalokivesi tai aarteesi, se, missä sinä olet hyvä?” kehottaa KTT, DI Olli Vuola pohtimaan luentonsa aluksi. Hetken mietittyään kuulijat kirjoittavat paperille tai ruudulle jonkin oman osaamisalueensa.

Vuola on tullut puhumaan Open Creative Housen ja Muusikkojen liiton järjestämille avointen ovien viikolle siitä, mitä kaikkea muuta tarvitaan unelmien toteuttamiseen kuin lahjoja ja suurta intoa. Siitä, miksi muusikolla pitää olla strategia. Vuola on työstänyt strategiaa ja liiketoimintamalleja useiden yritysten, yhteisöjen ja yrittäjien kanssa. Hän puhuu visiosta, näystä, missiosta, fokuksesta ja tavoitteista sellaisella tavalla, että huoneellinen ihmisiä istuu hiiskumatta.

Visio tai ”näky” voi olla radiosoitto, kun taas missio tai tavoite oppia soittamaan kitaraa – mutta vielä puuttuu strategia. Muusikon, yrittäjän ja ihmisen, joka haluaa toteuttaa haaveitaan, on mietittävä millaisia askeleita tavoitteen saavuttamiseksi pitää ottaa. On mietittävä kunnolla, mihin keskittyä ja käyttää aikaansa sekä mitkä ovat omat avut ja voimavarat.

Yhden artistin visio voisi olla vaikkapa Stadion-keikka. Mutta kaikki tietävät, että sellaisen toteutuminen ei ole tekijän omissa käsissä, vaikka olisi kuinka ahkera, lahjakas ja päättäväinen muusikko. Vastassa ovat alan kovat lainalaisuudet, koneistot, markkinavoimat ja vallanpitäjät. Mitä järkeä sellaisessa näyssä sitten on? Olli Vuolan mukaan itse haavekuva voi olla vaikka kuinka suuri, mutta sen ei tarvitse toteutua – näky antaa suuntaa ja innoittaa tekemään. Kannattaa siis keskittyä vain siihen, mihin voi itse vaikuttaa.

On määriteltävä henkilökohtainen tavoite ja lähteä toteuttamaan sitä strategian avulla. Sen on oltava realistinen ja konkreettinen, tekijän itsensä toteutettavissa oleva ”ihmisen kokoinen strategia”. Oleellista on fokus, se, että keskittää voimavaransa tuon tavoitteen saavuttamiseksi.

Itsekin kasvuyrittäjänä toimineella Olli Vuolalla oli aikanaan visio, jonka mukaan ”Suomi pelastuu uuden sukupolven kasvuyrittäjyyden kautta”. Muun muassa tämän idean tai näyn seurauksena hän ryhtyi vetämään Aalto-yliopiston kasvuyrittäjyysohjelma Aalto Ventures Programia, oppilainaan monia sittemmin menestyneitä yrittäjiä.

Suuren osan elämästään Vuola on liikkunut myös kansainvälisillä vesillä ja ollut rakentamassa innovaatioyhteistyötä Piilaaksossa sekä hiukkastutkimuskeskus CERNissä. Eräs toinen hänen visioistaan oli ”rauha lähi-Itään”. Näky lähti konkretisoitumaan, kun Vuola toimi pitkään rauhanomaisen yhteistyön rakentajana alueella ja oli toteuttamassa palestiinalaisten ja israelilaisten, iranilaisten ja irakilaisten välillä syntyneitä projekteja. ”Oli upeaa seurata, kuinka ihmiset maista, jotka ovat vihamielisiä toisiaan kohtaan, tekivät keskenään työtä yli rajojen.”