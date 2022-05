Rauman kaupunki sai kiitosta Vanhan Rauman vaalimisesta (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Raumalla on tehty pitkäjänteistä Vanhan Rauman maailmanperintöalueen hoito- ja vaalimistyötä. Huolellisella kaavoituksella luodaan tavoitteet ja perusta alueen arvojen säilymiselle. Vanhan Rauman erityiselimellä ja siihen liittyvällä suunnittelun ohjauksella on tärkeä rooli suojelun toteuttamisessa. Korjausrakentamiskeskus Tammelan toimintaan kuuluvat varaosapankki, verstas ja korjausneuvonta ovat korvaamaton apu rakennusten omistajille. Alueen vaaliminen on yhteistyötä, johon osallistuvat myös mm. maailmanperintökoordinaattori, rakennusvalvonta sekä alueen asukkaat ja toimijat. Vanha Rauma on pohjoismaiden laajin yhtenäisenä säilynyt historiallinen puukaupunkialue, jossa on yli 600 rakennusta. Rakennuskanta on eheä ja hyvin säilynyt ja katuverkko periytyy osin keskiajalta. Rakennuskanta on kerroksellista ja rakennusten vanhimmat osat ovat 1700-luvulta. Vanha Rauma on fyysisen rakenteensa lisäksi säilyttänyt elävyytensä ja on osa kaupungin ydinkeskustaa, mikä on harvinaislaatuista. Toivotamme pitkään jatkuneelle Vanhan Rauman vaalimistyölle menestystä jatkossakin.

Nyt viidettä kertaa jaettavan Satakunnan kulttuuriympäristöteko -palkinnon tarkoituksena on rohkaista ja innostaa alueen kuntia, yhteisöjä ja yksityisiä kansalaisia vaalimaan omaa kulttuuriympäristöään. Palkinto voidaan myöntää laaja-alaiselle kulttuuriympäristön hyväksi tehtävälle työlle tai yksittäisen rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot säilyttävälle kunnostustyölle. Olennaista on, että teko voi toimia mallina ja esimerkkinä muille.

Kulttuuriympäristöteko -palkinnon jakaa Satakunnan kulttuuriympäristötyöryhmä. Runsaat 20 vuotta toimineen työryhmän on nimennyt Varsinais-Suomen ELY-keskus ja vastaava alueellinen ryhmä toimii Suomen kaikissa maakunnissa. Siinä ovat edustettuina Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskusten ohella Satakuntaliitto, Satakunnan Museo, Turun yliopisto, Metsähallitus, ProAgria Länsi-Suomi / Maa- ja kotitalousnaiset ja muutamat alueen kunnat. Ryhmän tehtävänä on edistää ja ohjata maakunnassa tehtävää kulttuuriympäristötyötä sekä lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua toimijoiden kesken.

