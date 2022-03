Rautatieaseman upea Olivia-ravintola aukeaa tänään

Rautatieaseman Olivia on saanut inspiraationsa Pohjois-Italiassa sijaitsevasta Milanosta. Kaupunki näkyy niin sisustuksessa kuin ruokalistassakin. Saatavilla on useampia klassisia milanolaisia ruoka-annoksia, kuten Antipasto Lombardo, jossa on lombardialaisia alkupaloja, Ossobuco con risotto Milanese, joka sisältää sahramirisottoa, hitaasti kypsytettyä vasikkaa ja gremolataa sekä Gelato alla stracciatella, jossa on bergamolaista vaniljajäätelöä suklaalastuilla.

Tarjolla on joka päivä laadukasta ja maukasta italialaista ruokaa lounaasta aina myöhäiseen iltaan asti. Menu on monipuolinen ja siitä löytyy herkkuja kaikenlaiseen makuun. Tarjolla on muun muassa maukkaita risottoja, herkullisia pastoja ja rapeakuorisia pizzoja, jotka paistetaan ravintolasalin puolella Italiasta tuodussa 14 pizzan kiviuunissa.

“On tosi hienoa päästä viimein avaamaan ravintola upeaan historialliseen lippuhalliin, joka herätetään eloon uudestaan Olivian myötä. Ravintola tuo alueelle arvon, jonka se ansaitsee”, sanoo ravintolan operatiivinen päällikkö Maija Saarman.

Suussasulavat ruoat valmistetaan alusta alkaen itse rakkaudella ja parhaista mahdollisista italialaisista raaka-aineista. Perinteisen ja aidoimman italialaisen elämyksen saa nauttimalla illallisen pitkän kaavan kautta alkupaloista jälkiruokaan saakka. Illallisen kruunaavat maukkaat klassikkococktailit kuten Aperol Spritzit ja Negronit, sekä laadukkaat italialaiset viinit.

“Oliviassa voi kokea palan aitoa Italiaa kotoisassa ja tunnelmallisessa ilmapiirissä. Ravintolassamme asiakas pääsee kokemaan italialaisen vieraanvaraisuuden”, Saarman kuvailee.

Nelimetrisiä oliivipuita, vehreä terassi ja alkuperäiset pylväät

Rautatieaseman vanhaa lippuhallia remontoitiin yli vuoden päivät Museoviraston kanssa historiaa ja Eliel Saarisen 1900-luvun alussa suunnittelemaa arvokiinteistöä kunnioittaen. Loistokkaasti uudistettu tila on kahdeksan metriä korkea ja isojen ikkunoiden ansiosta se tulvii luonnonvaloa. Tunnelmaa noin tuhatneliöiseen tilaan tuovat nelimetriset oliivipuut ja alkuperäiset vihreät pylväät, jotka koristavat vanhan lippuhallin seiniä. Ravintolasalissa on 320 asiakaspaikkaa.

Lippuhallina aiemmin toiminut tila palautettiin remontissa takaisin alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa, ravintolaksi. 50-luvun lopulle saakka tila palveli toisen- ja kolmannen luokan lipun ostaneiden odotus- ja ravintolasalina. Modernisoidussa tilassa haluttiin säilyttää myös alkuperäisiä elementtejä, jotka tuovat ravintolaan historian havinaa.

“Yksi upeimmista asioista tilassa on baaritiskin takana oleva koristeellinen kaari ja alkuperäinen kello, joka on aikanaan näyttänyt aikaa junamatkustajille. Tilassa on myös muutamia lähes sata vuotta vanhoja tuoleja alkuperäisestä lippuhallista”, Saarman kertoo.

Suurimpia muutoksia tilaan olivat modernin ravintolakeittiön ja terassin rakentaminen. Kulku 250-paikkaiselle terassille tehtiin lopulta suurten ikkunoiden kautta. Kaivokadulle avautuva vehreä ja viihtyisä terassi on nyt myös auki.