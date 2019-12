Ravintola Kappelin talvessa tarjoillaan taidetta ja blinejä

Venäläisen ylimystön mukanaan tuoma blinien nauttimisen perinne ajoittuu samaan aikaan kuin suomalaisen taiteen kulta-aika. Taiteilijavieraiden myötä ravintola Kappeliin syntyi pysyvä taidenäyttely kuin itsestään. Kappelin suosittu blinipaletti klassisine lisukkeineen sopii hyvin taideteosten seuraan. Kappelin bliniviikkoja vietetään 8.1.2020 alkaen.

Nauttivatko blineistä aikanaan, 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, myös ravintolan kanta-asiakkaat; kuvataiteilijat Albert Edelfelt, Oscar Kleineh, Hjalmar Munsterhjelm ja monet muut - vaikea sanoa. Mutta talvi-iltoina taiteilijoilla oli tapana kokoontua Kappelin seinien suojaan, tuttuun pöytään, ystävien keskelle. Kanta-asiakkaiden maalaamia töitä päätyi Kappelin seinillekin.

Kappelin keittiössä asuvaa Pyhää Gambrinusta bliniviikot hymyilyttävät. Albert Edelfeltin Kappelille maalaama oluenpanijoiden ja -juojien suojelupyhimys nauttisi mieluusti oluensa kanssa voita tirisevän blinin.

Talven 2020 bliniviikoilla tarjoillaan rapeiksi paistettuja blinejä valinnaisin lisukkein; sienisalaatilla, siianmädillä tai hienostuneimmin Carelian Caviarin kaviaarilla ja lasillisella samppanjaa. ”Suosituin annoksemme on blinipaletti, johon kuuluu useita lisukkeita. Blini on herkullinen ruoka sellaisenaan, ja tämä annos riittää hyvin kokonaiseksi ateriaksi”, ravintolanjohtaja Santeri Uusitalo kertoo.

Tarjolla on myös kolmen ruokalajin blinimenu, jonka alkuun nautitaan kuohkeaa hummeri-rapukeittoa. Juomaksi blineille suositellaan Kappelista proseccoa, samppanjaa tai alsacelaista rieslingiä. "Olut on tietysti aina raikas valinta blinin rasvaisuutta tasoittamaan. Tänä vuonna suositusoluemme on virolaisen Põhjala Breweryn Uus Maailm Ipa-olut", Uusitalo kertoo.

Blinejä ja taidetta on tarjolla myös toisessa helsinkiläisessä klassikkoravintolassa, 122-vuotiaassa Salvessa Helsingin Hietalahdenrannassa.

Kappelin bliniviikot 8.1.-28.3.2020, Salven bliniviikot 1.1.-31.3.2020.

Kappelin Blinipaletti S-Etukortilla 29,90 e, norm. 33,90 e. Blinimenu 55 e / 62 e , blini alkuruokana alkaen 15 e. Salven bliniannos, alkaen 12,70 e, blini kolmella lisukkeella 31,20 e (S-Etukortilla), norm. 36,70 e.

