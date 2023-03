Ravintola Palacea ei pysäytä mikään - Etelärannan gastronomian keidas on yhä Suomen paras ravintola

Helsingin Etelärannassa sijaitseva Ravintola Palace pitää tiukasti paikkansa Suomen ravintoloiden terävimmässä kärjessä. Palace on torstaina julkistetun Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2023 -listan selvä ykkönen. Toisena on viime vuoden tapaan BasBas Helsingistä. Kolmas listalla on Turun ykkösravintola Kaskis.

Kymmenen kärjen muut ravintolat ovat myös Helsingistä. Neljäs on Bistro Bardot ja viides Vinkkeli. Seuraavina ovat Luovuus kukkii kaaoksesta, Savoy, Grön, Café Savoy ja Alexanderplats. Tulokset julkistettiin Kevätmessuilla Helsingin Messukeskuksessa torstaina.

Messukeskuksen jakaman Ammattilaisten Ammattilainen -tunnustuksen sai helsinkiläisen Ravintola Savoyn chef patron Helena Puolakka. Hän on yksi Suomen arvostetuimmista keittiömestareista.

"Messut ja ravintolat eivät pärjää ilman ihmisiä, joten messuilla on luontevaa palkita Ammattilaisten Ammattilainen ja antaa tunnustus alan arvostamalle osaajalle. Helena Puolakan kansainvälinen kokemus maustaa hänen visionäärisyyttään upealla tavalla. Hän antaa kädenjälkensä rohkeasti näkyä, ja kaiken ytimessä on vahva perusta eli rakkaus ruokaan, jossa läsnä ovat kaikki aistit”, perustelee Messukeskuksen liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila.

Estrella Damm -oluen nimeämä Paras muutoksentekijä on kokki ja ravintoloitsija Kim Mikkola. Huippukokki on nopea käänteissään. Hän lopetti Helsinkiin perustamansa Inari-ravintolan melko pian sen saatua Michelin-tähden. Mikkola on työskennellyt esimiehenä tanskalaisessa Nomassa, jota pidetään maailman parhaana ravintolana. Nykyään hän hakee uusia haasteita Tallinnasta.

Suomen parhaiden ravintoloiden ja henkilövalintojen lisäksi äänestäjät valitsivat suosikkinsa kuudessa eri kategoriassa. Wihuri Metro-tukun nimeä kantavan Paras innovatiivinen ravintola -kategorian kärkeen ylsi helsinkiläinen Luovuus kukkii kaaoksesta.

”Luovuus kukkii kaaoksesta on täysin poikkeava miljöön, palvelun, musiikin ja kekseliään ruoan elämyskokonaisuus. Vierailu on kaikkea huvipuiston, sirkuksen ja taidenäyttelyn väliltä. Tällaista taikuutta syntyy vain intohimosta ja rakkaudesta”, äänestäjät kommentoivat.

Vuosittaisen Suomen 50 Parasta Ravintolaa -listan ja -äänestyksen toteuttaa horeca-alojen media Viisi Tähteä. Pääkumppani on Helsingin Messukeskus. Muita yhteistyökumppaneita ovat Wihuri Metro-tukku, pöytävarausjärjestelmä Quandoo ja Estrella Damm -olut.

Korona-ajan vaikutukset ja poliitikkojen päätökset näkyvät äänestyksen tuloksissa.

Helsinki vahvistaa asemaansa Suomen 50 parhaan ravintolan listalla. Pääkaupungista Top 50:een mahtuu 33 ja muualta Suomesta 17 ravintolaa. Monet maakuntien ravintoloista putosivat yllättäen pois 50 parhaan listalta. Vuosi sitten Helsingin ulkopuolelta ravintoloita oli 19.

”Ravintoloitsijoilla on ollut täysi työ pitää tonttinsa pystyssä, ja pakollisten tuumaustaukojen aikana syntyneiden ideoiden ja korjausliikkeiden integrointi on vienyt aikaa. Se on poissa vierailuista muissa ravintoloissa. Tämä selittää ravintolavalintojen keskittymisen kaupunkeihin ja mm. äänestyksissä vahvasti näkyneen Lapin edustus on harventunut”, pohtii Viisi Tähteä Median päätoimittaja Eeropekka Rislakki.

Korona-ajan vaikutus näkyy myös aikaisemmin alalla vallinneen yhteishengen särkymisenä. Ravintoloiden on pidettävä puolensa saadakseen henkilökuntaa, jota ei riitä kaikille – kovista osaajista puhumattakaan.

”Tähän ei ole näköpiirissä helpotusta vuosiin. Kiitos kuuluu hallitukselle, virkamiehille ja heidän sanomaansa toistaneelle medialle, jonka mukaan juuri ravintolat olivat pandemian ongelman ydin. Kokonainen toimiala demonisoitiin vailla tutkittua näyttöä”, Rislakki jyrähtää.

Perinteisen Turku vastaan Tampere -kamppailun listalla vie nimiinsä tällä kertaa Tampere, josta mukana on kuusi ravintolaa. Turkulaisia ravintoloita on neljä. Vuosi sitten ”ottelu” meni Turulle 6–3. Turkulainen Kaskis on kuitenkin selvästi Suomen paras ravintola Helsingin ulkopuolella.

Kaukaisin ravintola etelästä katsottuna on Aanaar Inarista (35.). Suomen 50 Parhaan Ravintolan listalla on ravintoloita Espoosta, Helsingistä, Inarista, Kangasalta, Lahdesta, Porvoosta, Tampereelta, ja Turusta.

Viime vuosien tapaan äänestyksen järjestäjä Viisi Tähteä Media julkaisee myös sijoille 51–100 sijoittuneet ravintolat. Sen perusteella maakunnissa tehdään erittäin hyvää gastronomista työtä. Yhteensä 23 ravintolaa ns. bubbling under -listalla on pääkaupungin ulkopuolelta.

Sadat horeca-alojen ammattilaiset antoivat äänensä

Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestys järjestettiin nyt 15. kerran. Äänestäjinä oli lähes 400 ravintola- sekä juoma- ja ruoka-alojen ammattilaista sekä median edustajaa eri puolilta maata. Kyseessä on ylivoimaisesti maan laajin ja merkittävin ravintolalistaus.

Äänestäjät ovat joka vuosi kovan tehtävän edessä. Heidän täytyy perustella kirjallisesti listalle ehdottamansa viisi parasta ravintolaa. Lisäksi he joutuvat nimeämään voittajat kahdeksassa eri kategoriassa. Äänestäjien nimiä ei kerrota julkisuuteen, mutta he edustavat Suomen ravintolamaailman arvostetuinta kärkeä.

Listaus nostaa esiin ravintoloita ja niiden takana olevaa antaumuksellista työtä, tekeviä ihmisiä, ideoiden maailmaa, huippuosaamista, ruokakulttuuria, palvelua, bisnesosaamista, filosofiaa, kekseliäisyyttä sekä ravintoloiden design managementia.

Tuloksena on kuluttajaa tiukempi ravintoloiden konseptin, palvelun, ruoan ja juoman yhdistämisen sekä kokemuksen ja tunnelman arviointi.

Yksityiskohtaiset kommentit jokaisesta sijoille 1–50 sijoittuneesta ravintolasta on luettavissa Viiden Tähden verkkosivuilla www.viisitahtea.com. Listalla sijoille 51–100 yltäneet ravintolat ovat nähtävissä Viiden Tähden sivuilla olevassa koosteartikkelissa.

Suomen 50 Parasta Raivintolaa 2023

1 Palace, Helsinki

2 BasBas, Helsinki

3 Kaskis, Turku

4 Bistro Bardot, Helsinki

5 Vinkkeli, Helsinki

6 Luovuus kukkii kaaoksesta, Helsinki

7 Savoy, Helsinki

8 Grön, Helsinki

9 Café Savoy, Helsinki

10 Alexanderplats, Helsinki

11 Boulevard Bar & Seafood, Helsinki

12 Olo, Helsinki

13 Finnjävel Salonki & Sali, Helsinki

14 Kuurna, Helsinki

15 Muru, Helsinki

16 Bona Fide, Helsinki

17 Nolla, Helsinki

18 Kajo, Tampere

19 Brasa, Helsinki

20 Demo, Helsinki

21 Mami, Turku

22 Smör, Turku

23 Pastis, Helsinki

24 Elm, Helsinki

25 Mat Distrikt, Helsinki

26 SicaPelle, Porvoo

27 Wellamo, Helsinki

28 Ravinteli Huber, Tampere

29 Nokka, Helsinki

30 Paulette, Helsinki

31 Kosmos, Helsinki

32 Albina, Helsinki

33 Hella ja Huone, Tampere

34 Aito, Helsinki

35 Aanaar, Inari

36 Ego, Helsinki

37 Kakolanruusu, Turku

38 Vår, Porvoo

39 Fiasco?, Helsinki

40 Bistro O Mat Tapiola, Espoo

41 LiV, Tampere

42 Ravinteli Bertha, Tampere

43 Lily Lee, Helsinki

44 Plein, Helsinki

45 Spis, Helsinki

46 Apaja, Tampere

47 Roux, Lahti

48 Ragu, Helsinki

49 Paakari, Kangasala

50 Viinibaari Apotek, Helsinki

Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestyksen voittajat

2023 Palace, Helsinki

2022 Palace, Helsinki

2021 Palace, Helsinki

2020 Palace, Helsinki

2019 Grön, Helsinki

2018 Grön, Helsinki

2012 Olo, Helsinki

2011 Farang, Helsinki

2010 Chez Dominique, Helsinki

2009 Chez Dominique, Helsinki

2008 Chez Dominique, Helsinki

2007 Chez Dominique, Helsinki

2006 Chez Dominique, Helsinki

2005 Chez Dominique, Helsinki

2004 Chez Dominique, Helsinki