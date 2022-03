Ravintolatason valmisruoan valikoima kasvaa jälleen: rehellisen mutkattomia Rosson pizzoja saa nyt ruokakaupasta

Takaisinveto: RAINBOW BASMATIRIISI 1 KG 11.2.2022 17:02:40 EET | Tiedote

SOK vetää pois markkinoilta Rainbow Basmatiriisiä 1 kg pakkauksissa. Riisierästä on löydetty lainsäädännön ylittäviä pitoisuuksia aflatoksiinia, joka on hometoksiini. Pitkäaikaisessa käytössä se on terveydelle haitallista. Takaisinveto koskee vain tuotteita, joiden parasta ennen päiväys on 11.9.2023.