Ravintolavalmennuksella onnistumisen polkuja

Kyvyt-hanke on aloittanut lokakuussa yhdessä Suomen Diakoniaopiston kanssa ravintolavalmennuksen, joka on suunnattu työelämästä syrjäytyneille. Valmennuksella pyritään kehittämään opinto- ja työelämävalmiuksia sekä arjenhallintataitoja. Samalla kokeillaan SDO:n osaamismerkkejä.

Ravintolavalmennukseen on valittu ryhmä työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä. Valmentajina toimivat työparina sosiaali- ja ravintola-alan ammattilainen yhdessä ammattikokin kanssa. Teorian ja tehtävien pohjana on käytetty ravintola- ja cateringalan tutkinnon osia. Valmennus kestää yhden kuukauden ja huipentuu 29.10. todistusten jakoon sekä Pop-Up illalliseen. Tiimi suunnittelee, valmistaa ja tarjoilee illallisen, jota nauttimaan on kutsuttu heille tärkeitä henkilöitä ja muita kutsuvieraita.

”Odotan, että pääsen kokeilemaan, onko tämä ala minua varten. Lisäksi etsin tilaisuutta innostua ja uusia mahdollisuuksia”, kommentoivat osallistujat ensimmäisen päivän jälkeen.

Yhteistyöllä ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita

Työelämästä syrjäytyminen on iso yhteiskunnallinen ongelma. Valmennus on yksi keino kaventaa vaikeasti työllistyvien ja työelämän välimatkaa. Ravintolavalmennuksen kautta pystytään kehittämään monia eri osa-alueita. Ruuan valmistaminen yhdessä luo sosiaalista kanssakäymistä ja opettaa arjen taitoja. Sen valmistaminen luo konkreettisia onnistumisia ja siinä näkee työnsä jäljen. Valmennus voi myös tuottaa korjaavan kokemuksen ihmiselle, jolla on ollut tai on haasteita elämässään.

”On upeaa päästä mukaan kehittämään mallia, jossa työelämästä pitkään poissa olleet ihmiset pääsevät harjoittamaan työelämätaitoja. Ravintola-ala tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia ja haasteita,” kertoo Elina Kekarainen, Kyvyt-hankkeen ravintolavalmennuksen keittiömestari. ”Jos ravintolavalmennuksessa osallistujan innostus ruokaa ja sen valmistamista kohtaan kasvaa, vaikka vain kotioloissa, se on mielestäni mielettömän arvokasta ja tärkeää. Mikä muu toisi ihmisiä enemmän yhteen kuin ruoka?" hän jatkaa.

Valmennus lisää valmiuksia hakeutua yksilöllisen polun kautta opintoihin, työelämään tai oman yhteisön vertaisohjaajaksi. Tavoitteena on, että tästä kehittyisi uusi toimintamalli. Valmennuksen sisältöjä voidaan opinnollistaa ja tuottaa jatkossa esimerkiksi ravintola-alan opiskelijoiden opintokokonaisuutena, jolloin ammattiopiskelija ja vertaisohjaaja toteuttavat valmennuksen työparina.

Ravintolavalmennuksenmahdollistavat vastuulliset yhteistyökumppanimme Lindström, La Mesa de Maya ja My Good Knife.





KYVYT-hanke kuuluu Suomen rakennerahaston ohjelmakokonaisuuteen, jonka tavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hankkeen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen toteuttajina ovat Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Suomen Diakoniaopisto Oy ja Kirkkopalvelut ry:n Seurakuntaopisto.