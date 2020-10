Ravintolisästä mahdollisesti apua rasvamaksan parantamisessa

Tuoreessa Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa on onnistuttu osittain parantamaan rasvamaksa rotilta. Rasvamaksaa sairastaneille rotille syötettiin ravintolisää, joka lisää hyvien bakteerien kasvua suolistossa. Bakteerien määrän kasvaessa rasvamaksa väheni rotilla selkeästi. Myös ihmiskokeissa on saatu alustavasti lupaavia tuloksia.

Arvioiden mukaan jopa neljänneksellä suomalaisista on rasvamaksa. Rasvamaksa on vakava aineenvaihdunnallinen sairaus, joka hoitamattomana voi kehittyä maksakirroosiksi tai jopa maksasyöväksi.

Akatemiatutkija Satu Pekkala tutkimusryhmineen oli aiemmin kyennyt hoitamaan rottien rasvamaksaa yhden terveysvaikutteisen suolistobakteerin (Faecalibacterium prausnitzii) avulla. Tuoreessa tutkimuksessa rottien ruokavalioon lisättiin ravintolisää, joka paransi eläinten rasvamaksaa.

- Koska tällaisia terveysvaikutteisia suolistobakteereja ei ikävä kyllä välttämättä saada apteekin hyllyille, halusimme tässä tutkimuksessa selvittää, voidaanko sen määrää suolistossa lisätä luonnollisesti prebioottisen kuidun avulla, Pekkala kertoo.

Prebiootilla tarkoitetaan hyvien bakteerien, kuten maitohappobakteerien kasvua lisäävää ravintotekijää. Tutkijat havaitsivat laboratoriossa, että yllä mainittu terveysvaikutteinen Faecalibacterium prausnitzii -bakteeri käytti ravinnokseen prebioottisia ksylo-oligosakkarideja (XOS) ja sen kasvu lisääntyi.

Positiivisten tulosten jälkeen tutkimusryhmä teki rotille ravitsemusintervention, jossa rotat, joilla oli rasvamaksa saivat ravinnossaan XOS:ia 12 viikon ajan. XOS on ravintolisä, jota myydään useissa luontaistuotekaupoissa ja verkkokaupoissa.

- Tutkimuksessa selvisi, että XOS lisäsi suolistossa terveysvaikutteisen suolistobakteerin määrää ja samalla vähensi merkittävästi rasvan määrää maksassa rotilla, Pekkala tiivistää tutkimuksen tuloksista.

Rasvaisuuden vähenemisen taustalla olivat suotuisat muutokset maksan rasva- ja sokeriaineenvaihdunnassa.

Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa XOS:illa on osoitettu olevan tällaisia vaikutuksia. Vaikka tutkimus tehtiinkin rotilla, ovat tutkijat jo tehneet XOS-intervention ihmisille, joilla on rasvamaksa. Ihmistutkimus loppui kesäkuussa ja osa tuloksista näyttää lupaavalta, Pekkala kertoo. Tutkimusryhmä odottaa julkaisevansa lisää tuloksia ensi vuonna.

Lensu, S.; Pariyani, R.; Mäkinen, E.; Yang, B.; Saleem, W.; Munukka, E.; Lehti, M.; Driuchina, A.; Lindén, J.; Tiirola, M.; Lahti, L.; Pekkala, S. Prebiotic Xylo-Oligosaccharides Ameliorate High-Fat-Diet-Induced Hepatic Steatosis in Rats. Nutrients 2020, 12, 3225.