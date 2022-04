Ravintoloiden parsaviikot käynnistävät kevään juhlasesongin.

Jaa

Hento parsa lisukkeineen on hienostunut valinta kevään eri juhliin. S-ravintoloiden valmiit parsamenut juomasuosituksineen helpottavat juhlasuunnittelijan työtä. Valmiiden menuiden lisäksi tarjolla on niin parsan ympärille koottuja klassikkoannoksia kuin kokonaan vegaanisia annosvaihtoehtoja. S-ryhmän ketjuravintoloiden 6. huhtikuuta alkaneet parsaviikot jatkuvat 24.5.2022 saakka. Kevään herkkua on tuona aikana saatavilla 27 ketjuravintolassa ympäri Suomen.

Parsaa Hollandaise

Parsasesongin käynnistyminen kuvastaa uutta alkua; luonnon heräämistä eloon, valon tuloa ja makuaistien virkistymistä tuoreille raaka-aineille. Miedonmakuiselle parsalle lisukkeet valitaan huolella, jotta parsan maku säilyy pääosassa. S-ryhmässä neljää ravintolaketjua luotsaava ketjupäällikkö Piia Virtanen kertoo parsalistojen noudattavan melko klassista linjaa. ”Annoksista esimerkiksi Parsaa Hollandaise kuuluu kaikkien ketjujemme valikoimaan siinä missä parsakeittokin. Kepeä parsa yhdistettynä pariloituun kalaan on aina hyvä valinta. Oma suosikkini on parsa kuhan ja Hollandaise-kastikkeen kanssa. Tämän kauden kiinnostavia annoksia ovat Frans & les Femmes -ravintoloiden vegaaniset parsa-annokset, kuten friteerattu tofu ja parsa, sekä Trattorian parsarisotto lehtikaalilla ja rucolalla.” Parsa sopii juhlaan kuin juhlaan Parsakausi tarjoaa hyvän syyn lähteä ulos ja ravintolaan syömään, sillä parsa sopii monenlaiseen herkutteluhaluun ja moniin eri tilanteisiin. Vappuun ja kevään juhliin parsamenut antavat hienon säväyksen. Keittiöpäälliköiden koostamia parsamenuita myydään vuosi vuodelta yhä enemmän, sillä asiakkaat arvostavat valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia juomasuosituksineen. ”Suosittelen lämpimästi parsamenuta niin perhe- kuin yritysjuhlien tarjoiluksi. Juhlahetken alkuun lasi kauniisti kuplivaa samppanjaa ja jälkiruoaksi sopivan kirpeä raparperinen jälkiruoka tai makea mansikkakakku – ja juhla on valmis”, Virtanen toteaa. S-ryhmän ravintoloiden tyylikkäät tapahtumatilat kabineteista privaattisviitteihin tarjoavat parsan ympärille kootuille juhlille arvoisensa miljöön. Parsamenuiden hinnat alkaen 44,50 euroa/henkilö, yksittäiset parsa-annokset alk. 10,40 e. Parsoja tarjoillaan seuraavissa ketjuravintolat ympäri Suomen: Frans & les Femmes -ravintolat, Bistrot, Grill it! -ravintolat, Trattoria-ravintolat Lue lisää ja varaa pöytä: https://www.raflaamo.fi/fi/parsat Pyydä tarjous ja menuehdotus yritysjuhliin: https://www.sokoshotels.fi/fi/kokous-ja-juhlat/tilavarauslomake Lisätiedot: Piia Virtanen, ketjupäällikkö, SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjaus, piia.virtanen@sok.fi, puh. 010 768 2859 S-RAVINTOLOIDEN VALMIIT PARSAMENUT Grill it! -ravintolat: Grill it! Parsaa ja lohta -menu Parsakeittoa

Grillattua lohta ja parsaa Hollandaise

Vanilja Crème brûlée S-Etukortilla 44,50 e / norm. 47,50 e Bistrot: Bistron parsamenu Parsakeittoa

Kuhaa ja parsaa Hollandaise

Raparperipaistos, vaniljajäätelöä ja mansikkaa S-Etukortilla 45,50 e / norm. 49 e Mestarin parsamenu Parsakeittoa

Parsaa ja pippuripihviä, tomaatti-voikastike

Raparperipaistos, vaniljajäätelöä ja mansikkaa S-Etukortilla 53 e / norm. 56 e Trattoria: Parsamenu Grillattua vihreää ja valkoista parsaa Hollandaise

Kuhaa ja parsaa, varhaisperunaterriiniä

Raparperipannacotta S-Etukortilla 43,50 e / norm. 47,50 e

Kuvat Parsaa Hollandaise Lataa