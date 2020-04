Ravintoloiden valmisruokaa myyntiin PeeÄssän marketeihin

PeeÄssä avaa Pop up Amarillon Varkauden Prisman pihaan 9.4.-31.5. väliseksi ajaksi 8.4.2020 12:40:12 EEST | Uutinen

Osuuskauppa PeeÄssä avaa toisen pop up Amarillon. Uusi pop up Amarillo avataan Varkauden Prisman pihaan torstaina 9.4.2020. Aiemmin avattiin Pop up Amarillo Kuopion Saaristokaupunkiin. - Meille on tullut paljon toiveita saada pop up -ravintolatoimintaa Varkauteen. Varkauden ravintolakentässä on lukuisia lounasravintoloita, jotka tällä hetkellä ovat suljettuina. Teollisuus ja työmaat pyörivät kuitenkin alueella normaalisti ja Prisma alueen päivittäistavarakaupan veturina vetää paljon väkeä. Toivomme työllistävämme osan varkautelaisista ravintolatyöntekijöistämme kriisiajan yli ja osaltamme tuemme paikallisia elintarviketuottajiamme, kertoo toimialajohtaja Ville Puustinen. Kaikki pop up -toiminnot hoidetaan pihalle tuotavasta konttiravintolasta. Tuotteet ovat take away -myynnissä ja toiminnassa noudatetaan viranomaismääräyksiä. - Kuopion Amarillon Pop up rekka on otettu loistavasti vastaan ja olemme siitä erittäin innoissamme. Kaikki myytävät annokset koostuvat lähes täysin lähituottajie