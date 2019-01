Ravitsemusterapeutti uutuuskirjassaan: Heitä dieetit romukoppaan ja tee rauha ruoan kanssa

Taas on se aika vuodesta, kun lööpit kirkuvat laihdutusvinkkejä. Laillistettu ravitsemusterapeutti Leena Putkonen kuitenkin uskoo, että moni ihminen voisi paljon paremmin jos heittäisi dieetit romukoppaan. Uutuskirjassaan Superhyvää keholle Putkonen kannustaa tekemään rauhan ruoan kanssa.

“Nykyään paino- ja kehonkuvapaineet koskevat niin miehiä kuin naisiakin ja kuulen hurjia ja kurjia tarinoita siitä, miten paljon iloa elämästä voi viedä kehosta ja syömisestä stressaaminen”, Putkonen toteaa.

Superhyvää keholle -kirjassaan Putkonen painottaa, että ihminen osaa luonnostaan syödä oikein, ilman jatkuvaa kontrollointia, kalorilaskentaa ja sääntöjä. Vaistojamme häiritsee kuitenkin moni tekijä.

“Erittäin moni tavoittelee kehoa, joka on itselle biologisesti aivan liian pieni – tai lihasmassan puolesta liian iso. Ihannenaisen ja -miehen mittoihin kun ei moni meistä geeniemme puolesta pääse”, Putkonen muistuttaa.

Hänen mukaansa on tärkeää oppia tuntemaan itsensä ja kuuntelemaan oman kehon viestejä. Joillain kehon luonnollinen, biologinen paino voi olla selvästi painoindeksilukemia suurempi. Tilanne on hyvä, jos viihtyy omassa kehossaan eivätkä muut terveysmittarit anna syytä huoleen.

Kehopositiivisuus on lempeää suhtautumista itseensä

Kehopositiivisuus ei välttämättä tarkoita sataprosenttista onnen tunnetta kehosta. Se tarkoittaa muun muassa avoimuutta ja rehellisyyttä, jolloin tunnistaa paremmin omat tunteensa ja tarpeensa. Vähitellen on helpompi olla kotonaan omissa nahoissaan.

“Jos oman kehon arvostaminen on vaikeaa, voi ensin lähteä etsimään kaunista ja hyvää muista. Siinä ei ole ainakaan mitään hävittävää!”, Putkonen vinkkaa.

Epäaito yltiöpositiivisuus sen sijaan kääntyy usein itseään vastaan. ”Rakastan kehoani” -hokema ei toimi silloin, kun syvällä sisimmässään tietää sanovansa niin vain sen takia, että haluaisi pystyä rakastamaan kehoaan.

Superhyvää keholle -kirja auttaa solmimaan rauhan ruoan kanssa ja arvostamaan kehoa sellaisena kuin se luonnostaan on. Kirja esittelee tietoisen syömisen periaatteet harjoitusten kera. Se kertoo myös, miten keittiökammosta pääsee, mitä kannattaa aina pitää ruokakaapissa ja miten syntyy liikunnan ja levon tasapaino.

Leena Putkonen on laillistettu ravitsemusterapeutti, tietokirjailija ja kehoaktivisti. Hän on kirjoittanut Superhyvää suolistolle -kirjan sekä Ruokamysteerit (yhdessä Mari Koistisen kanssa). Hän on myös Helsingin Sanomien kolumnnisti ja Se erilainen fitness -blogin toinen kirjoittaja.

