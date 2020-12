Rax Pizzabuffet avaa ravintolan kauppakeskus Duossa

Rax Pizzabuffet avataan Tampereen Hervannassa sijaitsevassa kauppakeskus Duossa 11.3.2021. Rax Pizzabuffet sijaitsee kauppakeskuksen ensimmäisessä kerroksessa ja ravintolassa on 86 asiakaspaikkaa. Ravintolaan voi tulla kauppakeskuksesta tai oman sisäänkäynnin kautta Hervannan valtaväylän puolelta. Rax Pizzabuffet palvelee buffetilla ja Rax KotiBox -menulla. KotiBoxin tuotteet valmistetaan keittiössä tilauksesta ja annoksia kuljettaa kotiinkuljetuksella Wolt ja Foodora.

”Hervanta ja Kauppakeskus Duo ovat hienoja sijainteja avata uusi ravintola. Kauppakeskuksen läheisyydessä sijaitsee korkeakouluja ja ensi syksynä liikennöinnin aloittavan Tampereen Ratikan raitiotie. Koronatilanne tuo omat haasteensa liiketoiminnalle, mutta olemme ahkerasti kehittäneet take away -valikoimaamme. Palvelemme asiakkaitamme buffetin lisäksi herkullisilla mukaan otettavilla Rax KotiBox -annoksilla, joista löytyy valinnanvaraa uunituoreista pizzoista raikkaisiin salaatteihin”, kertoo Rax Pizzabuffetin ketjujohtaja Sarita Lehtinen.

Uudelle alueelle laajentaminen tulee palvelemaan asiakkaita Tampereella entistä paremmin. Duon lisäksi pizzanälkää pääsee jatkossakin taltuttamaan myös keskustassa Koskikeskuksen ravintolassa, vaikka Rax Hämeenkatu sulkeekin ovensa 13. joulukuuta osana verkostomuutosta.

Rax Pizzabuffet on tunnettu monipuolisesta buffetistaan, minkä lisäksi kesällä lanseerattiin Rax KotiBox -menu. Uudesta take away -valikoimasta löytyy pizzojen lisäksi esimerkiksi tuoreen salaatin ja mehevän pizzapohjan yhdistävät pizzataskut, suositut wingsit ja pikkupurtavia mozzarellatikuista kanarenkaisiin. Mikäli laajasta valikoimasta ei löydy valmiina omaa suosikkia, saa pizzat tilattua juuri omilla täytesuosikeilla, joita löytyy vegaanisesta Vöneristä vuohenjuustoon ja klassisesta pepperonista pestoon. Laajasta valikoimasta saa rakennettua isojen, 40 cm halkaisijaltaan olevien, pizzojen kanssa vaikkapa oman buffet-pöydän kotona.