Rax Pizzabuffet avaa uuden ravintolan kauppakeskus REDIin

Rax Pizzabuffet -ketju laajenee maaliskuussa 2020 Helsingin kauppakeskus REDIin. Rax täydentää REDIn ravintolatarjontaa perheystävällisellä buffetravintolalla, jossa jokainen syö aina omalla maulla.

Rax Pizzabuffet aukeaa REDIn kauppakeskuksen ensimmäiseen kerrokseen maaliskuussa 2020. Sijainti kauppakeskuksessa on mitä loistavin: Ravintolaan on sisäänkäynti sekä kauppakeskuksen puolelta että Kalasatamankadulta ja avoimesta ravintolasalista on suora näkymä yhtä kerrosta alempana sijaitsevalle esiintymisaukiolle. Myös maisemahissit kulkevat aivan ravintolan vierestä. Asiakaspaikkoja uudessa ravintolassa on noin 100.

”On upeaa päästä avaamaan täysin uusi Rax. Kauppakeskus REDI ja Kalasataman alue kehittyvät ja kasvavat, joten on hienoa päästä RAXin kanssa mukaan tähän kehitykseen. Rax-ketju kasvaa positiivisesti REDIn ravintolallamme ja tähtäimessämme on verkoston laajentaminen ja jatkossakin uusien timanttisten ravintolatilojen löytäminen. REDIstä on hyvä aloittaa tämä vuosi”, kertoo Rax Pizzabuffetin ketjujohtaja Sarita Lehtinen.

”Olemme todella innoissamme saadessamme REDIin näin vahvan ravintolatoimijan kuin Rax. Asiakkailta saadussa palautteessa on kyselty Raxin perään ja olen äärettömän iloinen saadessani julkaista uusimman vuokralaisemme nimen. Restel Oy on tehnyt todella vakuuttavaa työtä eri ravintolakonseptiensa kehittämisessä ja mielestäni Rax on loistava ilmentymä tästä”, toteaa REDIn kauppakeskusjohtaja Aleksi Salminen.

Kaikissa Raxeissa on käytössä Restis-mobiilisovellus, joka sujuvoittaa ravintolassa asioimista entisestään. Restiksen kautta asiakas voi tilata ja maksaa ruokansa ennakkoon, myös mukaan otettavat annokset, sekä hyödyntää Restiksen tarjoamia hyviä etuja. Rax on tehnyt myös yhteistyötä kuljetuspalvelu Woltin ja Foodoran kanssa, joten tulevana keväänä Redin Raxista voi tilata herkullisia pizzoja kätevästi myös kotiovelle asti.

Rax Pizzabuffet on itsepalveluperiaatteella toimiva buffetravintolaketju, jossa jokainen herkuttelee helposti ja vaivattomasti aina omalla maulla. Pizza on Raxin kärkituote, mutta monipuolisessa ja laadukkaassa buffet-pöydässä on myös vaihtoehtoja salaatista keittoon ja wingseistä vegaanisiin vaihtoehtoihin. Raxissa voi myös täyttää mukaan otettavan Rax Boxin buffet-pöydän herkuilla tai tilata take away -pizzan valmiista vaihtoehdoista tai juuri niillä omilla lempitäytteillä.