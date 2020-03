Rax Pizzabuffet avautuu kauppakeskus REDIin 19.3.

Rax Pizzabuffet avataan suunnitelmien mukaisesti REDIn kauppakeskuksen ensimmäiseen kerrokseen 19.3.

”Elämme tällä hetkellä haastavaa aikaa, sillä koronaviruksen aiheuttamat vaikutukset ravintola-alaan ovat selkeät. Haasteista huolimatta katsomme tulevaan ja toivotamme asiakkaat edelleen lämpimästi tervetulleiksi aivan uuteen, 19.3. avautuvaan ravintolaamme kauppakeskus REDIin”, kertoo Rax Pizzabuffetin ketjujohtaja Sarita Lehtinen.

Sijainti kauppakeskuksessa on mitä loistavin: ravintolaan on sisäänkäynti sekä kauppakeskuksen puolelta että Kalasatamankadulta ja avoimesta ravintolasalista on suora näkymä yhtä kerrosta alempana sijaitsevalle esiintymisaukiolle. Asiakaspaikkoja uudessa ravintolassa on noin 100.

Poikkeustilanteessa asiakkaita palvelee erityisen hyvin myös herkullinen take away -pizzavalikoima, josta löytyy vaihtoehtoja sekä valmiilla täytevalinnoilla, että Fantasia-pizza, johon asiakas voi tilata omat lempitäytteensä. Take away -pizzat valmistetaan aina vasta tilauksesta asiakkaalle ja saatavilla on myös vegaanisia vaihtoehtoja. Noutotilauksen voi tehdä suoraan ravintolassa tai kätevästi etukäteen Restis-sovelluksella, mikä sujuvoittaa noutoa entisestään. Ravintolasta voi tilata ruokaa myös kotiin kuljetettuna Wolt ja Foodora -kuljetuspalveluiden kautta.

”On aina upeaa päästä avaamaan täysin uusi Rax. Kauppakeskus REDI ja Kalasataman alue kehittyvät ja kasvavat, joten on hienoa päästä Raxin kanssa mukaan tähän kehitykseen. Odotammekin vilkasta asiointia poikkeuksellisen tilanteen rauhoituttua. Tähtäimessämme on verkoston laajentaminen ja jatkossakin uusien, loistavien ravintolatilojen löytäminen. REDIstä on hyvä aloittaa tämä vuosi”, Lehtinen taustoittaa.