Rax Pizzabuffet lanseeraa Rax KotiBox -tilausmenun

Rax Pizzabuffet vastaa poikkeuksellisen kevään buffet-ravintoloille asettamaan haasteeseen päivitetyllä ja laajennetulla take away -menulla. Uusi tilausvalikoima mahdollistaa buffetista tuttujen suosikkien sekä uutuustuotteiden tilaamisen mukaan otettavina annoksina. Kaikki Rax KotiBox -menun annokset valmistetaan vasta tilauksesta, jolloin asiakas saa lämpimät ruuat uunituoreina ja salaatit raikkaina.

”Olimme uudessa tilanteessa, kun ravintolaliiketoimintaa rajoitettiin koronavirusepidemian takia. Asiakkaiden ateriointi siirtyi koteihin, mikä inspiroi meitä uudistamaan take away -valikoimamme. Monipuolinen Rax KotiBox -menu mahdollistaa annoksien tilaamisen mukaan vaivattomasti ja useasta ravintolastamme niitä saa myös kotiin kuljetettuna Woltin tai Foodoran kautta. Odotamme innolla, miten asiakkaat ottavat uuden menun vastaan”, kertoo Rax Pizzabuffetin ketjujohtaja Sarita Lehtinen.

Tilausmenuun kuuluu monelle jo aiemmin tutuksi tulleita pizzoja sekä herkullisia uutuuksia, kuten katkarapua, sinihomejuustoa ja viikunabalsamicoa sisältävä Shrimp Blues -pizza tai Pizzataskut, joissa yhdistyy pizzan mehevyys ja salaatin raikkaus. Menusta löytyy myös erilaisia lämpimien herkkujen boxeja, salaattivaihtoehtoja ja snackseja wingseistä mozzarellatikkuihin. ”Raxin vahvuutena on aina ollut monipuolinen valikoima, josta asiakkaat voivat koota annoksensa oman makunsa mukaisesti. Halusimme kunnioittaa tätä ajatusta myös take away -valikoimallamme, johon halusimme sisällyttää ehdottomasti myös muitakin annoksia laajan pizzalistan lisäksi. Ruokatilauksen voikin tehdä koko perheelle kätevästi samasta paikasta, vaikka annostoiveet vaihtelisivat salaatista ranskalaisiin”, Lehtinen vinkkaa.