REACT-EU-rahoitushaku on avattu yrityksille Varsinais-Suomessa

ELY-keskus on avannut REACT-EU-rahoitushaun, joka on käynnissä 31.5.2021 asti. ELY-keskus myöntää rahoitusta yrityksille ELY:n yritysten kehittämisavustuksina. REACT-EU on osa Euroopan unionin elpymispakettia.

Varsinais-Suomessa ELY-keskus arvioi saapuneet hakemukset alueellisten linjausten (Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategia) perusteella, joten hankkeilta edellytetään merkittäviä vaikutuksia joko yrityksen kansainväliseen kasvuun ja/tai positiivisia ympäristövaikutuksia (esim. vähähiilisyys ja kiertotaloudelliset ratkaisut). Lisäksi REACT-EU-haussa arvioinnin painopisteitä ovat muun muassa seuraavat teemat: Vihreä siirtymä, ml. vähähiiliset, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistävät ratkaisut

Digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnan eri vaiheissa

Uuden teknologian käyttöönotto Rahoituspäätöksiä voidaan alkaa tehdä loppukeväästä 2021 eduskunnan ja valtioneuvoston päätösten jälkeen. Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee REACT-EU-rahoitusehtoihin pohjautuvat päätökset käytettävissä olevien alueellisten määrärahojen antamissa rajoissa. Hakemukset tulee täten jättää viimeistään 31.5.2021 sähköiseen järjestelmään osoitteessa: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut Tiivistelmä REACT-EU-rahoitushausta Varsinais-Suomessa Kenelle? Kasvua tavoitteleville pk-yrityksille. Kohderyhmänä ovat erityisesti teollisuuden alalla toimivat, kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailu- ja palvelualan yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamallejaan radikaalisti uudistavat pk-yritykset. Mihin? Kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin (investoinneissa vain koneet ja laitteet sekä aineettomat investoinnit, ei esim. tuotanto- tai toimitilat). Kuinka paljon? Investoinneissa tukitaso on 10-30% ja kehittämistoimenpiteissä 50% hankkeen kustannuksista. Kehittämistoimenpiteissä avustus voi olla kuitenkin enintään 50 000 EUR per hanke. Mistä? ELY-keskus arvioi hakemukset ja tekee rahoituspäätökset. Haku tapahtuu sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelusta, yrityksen kehittämisavustuksen haun kautta. Mitä tavoitellaan? Pk-yritysten tukemista ja uusiutumista COVID19-kriisistä selviytymiseksi. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle sekä pyritään vauhdittamaan yritysten merkittäviä investointi- ja kehittämishankkeita. Lisätietoja: Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä ELY:n rahoituslinjaukset Yhteyshenkilöt Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa: Leevi Törmäkangas, Team Finland-koordinaattori, puh. 0295 022 616, leevi.tormakangas@ely-keskus.fi Marjo Vihervirta, yritysasiantuntija, puh. 0295 022 691, marjo.vihervirta@ely-keskus.fi