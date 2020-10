Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands mötesmeddelande från Forumet för gårdstillsyn och tillstånd 15.10.2020

Työneuvosto selkeytti ruokalähettien asemaa työsuojeluviranomaisen pyynnöstä 16.10.2020 14:33:14 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomainen on valvonnassaan havainnut, että yhä useampi yritys teettää työtä ns. kevytyrittäjillä perinteisten työsuhteiden sijaan. ”Varsinkin alustatyössä ilmiö on yleinen. Tulkintaan siitä, onko kyseessä yrittäjä vai työntekijä, on liittynyt epäselvyyttä. Tämä vaikuttaa myös siihen, tuleeko yrityksissä soveltaa työaikalakia ja muita työntekijän suojaksi säädettyjä lakeja”, kertoo lakimies Aki Eriksson Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.