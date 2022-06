Regionförvaltningsverket övervakade snabblåneföretagen och utredde tillförlitligheten och lämpligheten att bedriva verksamhet hos beslutsfattarna och ägarna i pantlåneinrättningarna 2021

Työntekijän altistumista kuumuudelle on rajoitettava 23.6.2022 09:06:55 EEST | Tiedote

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on rajoitettava työntekijän altistumista turvallisuutta tai terveyttä haittaaville tai vaarantaville lämpöolosuhteille. Työnantajan velvollisuutena on teknisin toimenpitein huolehtia siitä, että lämpötila työpaikalla pysyy alle 28 °C:ssa, kun lämpötila ulkona on alle 25 °C. Jos työpaikan lämpötila teknisistä toimenpiteistä huolimatta helteen vuoksi ylittää 28 °C, on työntekijöiden altistumisaikaa kuumuudelle rajoitettava.