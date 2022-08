Rehtori Keijo Hämäläisen avajaispuhe: Paikataan yhdessä hyvinvoinnin korjausvelkaa

Rehtori Keijo Hämäläinen kannustaa taantuman ja inflaationkin keskellä optimismiin. Lukuvuoden 2022-2023 avajaispuheessaan hän haastaa kaikkia paikkaamaan pandemiaeristyksen tuottamaa hyvinvoinnin korjausvelkaa. Hämäläinen muistuttaa, että koulutukseen panostaminen on investointi yhteiseen tulevaisuutemme, ei vain julkisen talouden kuluerä.

- Haluan kannustaa optimismiin. Suomi on hieno ja vahva maa, jolla on vakaa arvopohja, ja jolla on edessään hyvä tulevaisuus. Meidän tulee yhdessä vahvistaa uskoa siihen, että koulutus ja sivistys kannattaa, niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Poikkeuksellisesti myös kaikki taloustieteilijät ovat tästä asiasta samaa mieltä. Hyvinvoinnin ja talouden kasvu toisen maailmansodan jälkeen perustui yhdenvertaiseen koulutukseen ja koko kansakunnan osaamistason nostoon. Tämä resepti toimii edelleenkin myös tässä maailmantilanteessa. Minä suhtaudun optimisesti ja luottavaisesti tulevaisuuteen, koska luotan nuoriin.

Hämäläisen mukaan pandemiaeristys on tuonut esiin sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksen.

- Nyt meidän tulee yhdessä ryhtyä paikkaamaan hyvinvointimme korjausvelkaa. Tätä voimme jokainen tehdä arjen pienillä teoilla, kohtaamisissa. Myös yliopistotasolla etsimme keinoja ja lisävoimavaroja opiskelijoiden konkreettiseen tukeen. Olemme päättäneet varmistaa riittävän lähiopetuksen saatavuuden kaikissa kandiopinnoissa. On myös tärkeää, että uudet opiskelijat muuttavat opiskelupaikkakunnalleen. Vain näin on mahdollista löytää opiskelukavereita, tulevia kollegoita, tutustua opettajiin, harjoitella argumentointia ja muita eri ammateissa tarvittavia metataitoja, puhumattakaan ajanvietosta ainejärjestöjen tilaisuuksissa.

