Reilu Teko -keräyksellä 728 000 kiloa muovia kiertoon

Reilu Teossa maanviljelijät tekevät ympäristötekoja tuomalla lannoite- ja siemensäkkejä 4H-yhdistysten ylläpitämiin keräyspisteisiin, joissa työskentelee paikallisia nuoria. Tänä kesänä muovia saatiin talteen 728 000 kiloa ja keräykseen työllistyi 107 nuorta.

Reilu Teko -toiminnasta 4H:lle tulevat varainhankinnan tuotot käytetään nuorten palkkoihin ja nuorisotyön tukemiseen.

”Vuoden 2022 Reilu Teko -keräyksessä saimme jälleen kerran kunnioitettavan määrän säkkejä kasaan. Keräysmäärät pysyttelevät vuodesta toiseen samalla korkealla tasolla, siitä kiitos viljelijöille, jotka tuovat säkkejä keräykseen ja ahkerille 4H-nuorille! Haluamme kiittää viljelijöitä, 4H-järjestöjä ja yhteistyökumppaneita keräyksen onnistumisesta. On hienoa, että voimme jatkaa yhteistyötä vuodesta toiseen. Reilu Teko -keräyksellähän on jo pitkät perinteet, sitä on tehty vuodesta 1975 lähtien. Reilu Teko on esimerkillistä ja pitkäjänteistä toimintaa kiertotalouden eteen”, Yara Suomen kaupallinen Roland Westerberg sanoo.

Pilottikokeilussa eroteltiin muovilajeja toisistaan

Tänä kesänä Reilu Teko -toimintaa kehitettiin yhdessä Yaran kanssa käynnistämällä pilottikokeilu kahden 4H-yhdistyksen alueella, Kokemäellä ja Punkalaitumella. Pilotissa eroteltiin sisäsäkit ja ulkosäkit toisistaan, jolloin eri muovilajit saadaan parempaan hyötykäyttöön kierrätyksessä.

”On hienoa, että Reilu Teko -toimintaa kehitetään ja pyritään löytämään keinoja hyödyntää muovimateriaalia tarkemmin. Pilotissa oli mukana neljä nuorta, jotka erottelivat säkkikeräyspaikoilla sisäsäkit ja ulkosäkit toisistaan. Samalla he testasivat välineitä ja menetelmiä, joilla työ sujui parhaiten. Nuoret raportoivat parhaista menetelmistä meille”, kertoo Suomen 4H-liiton järjestöpäällikkö Anna-Kaisa Valaja.

Ranuan, Ampun ja Tammelan 4H-yhdistykset palkitaan

Yara muistaa joka vuosi 4H-yhdistyksiä Reilu Teko -keräyksen yhteydessä. Palkintokategorioina ovat Vuoden nousija, Vuoden tulokas sekä Vuoden työllistäjä. Keräykseen osallistui 126 yhdistystä, joista 113 oli suomenkielisiä 4H-yhdistyksiä ja 13 oli ruotsinkielisen Finlands svenska 4H:n alueella.

Vuoden nousijan kunniamaininnan sai Tammelan 4H-yhdistys, joka paransi kerättyjen säkkien määrää suhteessa edellisvuoteen verrattuna. Ranuan 4H-yhdistys palkittiin vuoden tulokkaana ja Ampun 4H-yhdistys sai kunniamaininnan Vuoden työllistäjänä. Kaakkois-Suomen alueella toimiva Ampun 4H työllisti tämän vuoden Reilu Teossa kuusi nuorta.

”Olemme olleet Reilu Teossa mukana jo todella pitkään ja teemme tärkeää yhteistyötä alueemme viljelijöiden kanssa. Meillä on kuuden kunnan alueella seitsemän keräyspistettä, joihin olemme työllistäneet yhteensä kuusi nuorta. Olemme iloisia kunniamaininnasta, jossa työllistettyjen nuorten määrä huomioidaan”, iloitsee Ampun 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Mari Ceder.

Reilu Teko -keräyksen suojelijana toimii kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. Keräyksessä ovat mukana Suomen 4H-liiton ja Yaran lisäksi Finlands svenska 4H, paikalliset 4H-yhdistykset sekä Hankkija, Lantmännen Agro, A-Rehu, Peltosiemen, Tilasiemen ja Lassila & Tikanoja. Reilu Teko -säkkikeräystä ovat tukemassa myös Maaseudun Tulevaisuus ja Landsbygdens Folk.