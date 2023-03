Reilu työelämä on osa elintarvikeketjun laatua

Tiedot kymmenien thaimaalaisten marjanpoimijoiden joutumisesta epäiltyjen ihmiskaupparikosten uhreiksi kertovat, että ainakin kahden yrityksen kohdalla vastuullisuusvalvonta on pettänyt. Agronomiliitto haluaa korostaa, että työelämän pelisääntöjen on oltava kunnossa myös kausi- ja vierastyövoiman tarpeen väistämättä lisääntyessä.

Reilu työelämä kuuluu kaikille ja on yhä olennaisempi osa ruokaketjun sosiaalista vastuuta. On selvää, että uusien toimintatapojen lisääntyessä, valvonnan ja ohjeistuksen sisäänajo tuo haasteita. On kuitenkin täysin kestämätöntä, jos virheet toistuvat ja korjausliikkeet venyvät tai niitä ei ole lainkaan. Muutamiin yrityksiin kohdistuneet rikosepäilyt ovat tutkinnan mukaan jatkuneet useita vuosia. Tämä ei ole hyväksyttävää.

Agronomiliitto painottaa yritysten ja ruokaketjun sisäistä vastuullisuusvalvontaa. Reilu työelämä, tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat olennainen osa kestävää kehitystä. Vaikka rikosepäilyjen määrä on kokonaisuuteen verraten marginaalinen, on jokainen tapaus yksittäinkin liian paljon.